Молодой директор института РАН рассказал «РГ» о секретах научной карьеры

Во-вторых, отсутствие умения держать себя в руках. Приятен тебе человек или не очень, но если вы решаете общую задачу, отодвинь в сторону свои эмоции — они мешают делу. Я не раз видел, как люди, позволившие себе эмоциональные высказывания, зарабатывали неприятные кулуарные штампы. И этот шлейф тянулся очень долго. Учиться владеть собой нужно в юности: в школе и в студенчестве… Но, к сожалению, для многих сегодня этот важный опыт проходит мимо.