Молодой директор института РАН рассказал «РГ» о секретах научной карьеры

У Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) — новый директор. 24 сентября им стал 37-летний Артем Абунин, выпускник физико-математического факультета Оренбургского государственного педагогического университета.
Мы говорили с Артемом о его правиле четырех шансов для подчиненных и о том, какие знания нужны молодому ученому, чтобы стать директором.
Артем, у вас есть рецепт научной карьеры?
Артем Абунин: Владимир Федорович Логинов (иностранный член РАН, специалист по изменениям климата — прим. «РГ») недавно сказал, что можно быть сколь угодно талантливым, но если ты не выкладываешься на 100%, успеха не добьешься.
Думаю, это и есть ответ на ваш вопрос. Если человек не предпринимает сверхусилий, рост невозможен. Упертость, заряженность, последовательность — качества, определяющие научную карьеру. Но важно сказать, что такие усилия можно прикладывать только в деле, которое тебе очень нравится, которым ты занимаешься, не глядя на часы. От любимого дела, как известно, не устают.
А что может помешать ученому состояться?
Артем Абунин: Прежде всего, юношеский максимализм. В молодости кажется, что все можно сделать самому, и более того, что лучше тебя никто это не сделает.
Артем Абунин: Всегда поддерживаю людей, которые любят свое дело Фото: Михаил Байбородин
Во-вторых, отсутствие умения держать себя в руках. Приятен тебе человек или не очень, но если вы решаете общую задачу, отодвинь в сторону свои эмоции — они мешают делу. Я не раз видел, как люди, позволившие себе эмоциональные высказывания, зарабатывали неприятные кулуарные штампы. И этот шлейф тянулся очень долго. Учиться владеть собой нужно в юности: в школе и в студенчестве… Но, к сожалению, для многих сегодня этот важный опыт проходит мимо.
Быть ученым и быть хорошим администратором — не одно и то же. В чем вы видите разницу?
Артем Абунин: Да, это разные вещи, но не взаимоисключающие. Чтобы стать руководителем в научной сфере, надо иметь опыт не только в собственно научном труде, но и в финансово-хозяйственной части, быть юридически подкованным.
Молодых ученых, которые, как я, быстро получили определенное имя в научной среде, редко ставят на руководящие должности, и это правильно. Именно из-за отсутствия опыта работы с финансами и материальной базой.
А вас получилось. Как это?
Артем Абунин: За три года я написал диссертацию, два года понадобилось, чтобы защититься. И практически сразу кроме фундаментальной науки занялся еще и прикладными разработками.
Работал в ИЗМИРАН в Центре исследований космической погоды. Потом стал его руководителем. Это подразделение, которое приносит институту внебюджетные средства. Это контракты, а значит, сразу понимаешь, куда и на что уходят эти контрактные средства. Что — в прибыль, что — в фонд оплаты труда, что — на закупки и так далее. Я в этом непрерывно варился с 2014 года и постепенно понял устройство «кухни».
Важны ли для назначения молодого ученого директором института связи в научных кругах?
Артем Абунин: И горизонтальные, и вертикальные связи очень важны. С 2015 года я стал активно ездить и знакомиться с заказчиками, выступать на совещаниях по проектам. Оброс связями среди исполнителей работ и среди тех, для кого все это делалось. Это очень разные люди, и со всеми надо было находить общий язык.
В итоге, получилось выстроить и рабочие, и человеческие, и межведомственные связи. И в самом институте, и за его пределами. Как результат — меня стали приглашать в различные советы и комиссии, в том числе в межведомственную комиссию по гелиогеофизике, где молодых крайне мало. А это все опыт… Я очень много работал все эти годы, и в результате пришел туда, куда пришел.
Как вы решаете конфликты?
Артем Абунин: Грамотная коммуникация позволяет снять все вопросы. Хотя иногда бывает так, что диалог как раз обнажает непреодолимые проблемы. Бывают люди талантливые, видящие перспективу, но совершенно не умеющие работать в команде. К сожалению, с такими приходилось расставаться. Но все это выявляется только в процессе диалога. С людьми надо уметь разговаривать.
Вы будете жестким руководителем?
Артем Абунин: Я всегда был жестким руководителем — и когда отвечал за гранты, и когда организовывал работу определенных подразделений в институте. Строгим, но, считаю, справедливым. У меня есть правило четырех шансов. И всегда поддерживаю людей, которые любят свое дело, у которых глаза горят на работе, пусть даже у них не всегда все сразу получается. Таким я помогаю всем, чем могу.
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН ИЗМИРАН — один из ведущих российских институтов в области солнечно-земной физики.
Здесь изучают магнитное поле Земли, ионосферу и распространения в ней радиоволн, солнечной активности и ее влияние на околоземное космическое пространство. Из 500 специалистов, работающих в головном институте и его филиалах, 150 являются кандидатами наук и 60 — докторами.
Артем Абунин в 2014 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.