Ученые рассказали о секретном омолаживающем напитке после 40 лет

Исследователи провели эксперимент, в рамках которого в течение шести недель добровольцам давали напиток на основе клюквы. Первые результаты показали, что кожа у людей стала более подтянутой и гладкой. При этом стали менее заметными морщины, особенно у женщин в возрасте после 40 лет.