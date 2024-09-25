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Как проекты инициативного бюджетирования преображают уральские муниципалитеты

Источник: Российская газета

Более 265 проектов инициативного бюджетирования реализованы на Среднем Урале за последние семь лет. Регион — один из первых в стране, где по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработан и внедрен финансовый механизм поддержки начинаний жителей. Проект называют народным, а в основе его лежит программа Минфина России «Бюджет для граждан».

— Я уверен: качество жизни должно и может быть одинаково высоким и в 50, и в 500 километрах от Екатеринбурга. Это приоритет нашей работы, — не однажды подчеркивал глава региона.

Особенность программы в том, что люди — инициаторы задумки ни в коем случае не должны оставаться в стороне. Они вкладывают пусть небольшую, но свою долю средств, а далее воплотить в жизнь ценную идею помогают меценаты и бюджет. В 2024-м по решению губернатора на проекты инициативного бюджетирования из казны направлено 100 миллионов — на треть больше, чем годом ранее. А общая статистика программы такова: на реализацию 133 проектов выделено 224 миллиона рублей.

— Жители сами предлагают проекты, которые считают важными для земляков, и получают на них до двух миллионов рублей из областного бюджета. В прошлом году в городах и поселках на условиях софинансирования реализовано 77 идей, — поясняет министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

Жители поселка Валериановска, что недалеко от Качканара, в создание первого в здешних местах интерактивного музея вложили 4 тысячи рублей из собственного кармана. Идею поддержали региональные и местные власти. В итоге бюджет экспозиции, посвященной сохранению памяти о предках, составил 380 тысяч рублей. Сейчас сельчане активно пополняют музей артефактами из семейных архивов.

Креативные идеи уральцев способны удивить даже федеральных экспертов

Почти половина рожденных «от земли» проектов посвящена благоустройству общественных пространств, на втором по значимости месте — дополнительное образование детей, их творческое развитие. Кстати, инициативы уральцев способны удивить даже федеральных экспертов. Недавно лучшим в стране проектом инициативного бюджетирования в номинации «Экология» признали праздник «День Верх-Нейвинского пруда». Мероприятие не ограничилось одним днем. В течение нескольких месяцев тысячи активистов Новоуральска чистили водоемы, знакомили горожан с подводными обитателями: одни рисовали плакаты, другие демонстрировали свой улов, а также заботились о состоянии местных пляжей и даже проводили уроки по спасению утопающих.

Желание общественников сохранить хрупкую красоту местной экосистемы оценили не только земляки, активно включившиеся в благоустройство, но и жюри конкурса Минфина РФ. Награда за победу — 150 тысяч рублей, чтобы пополнить копилку хороших дел.

Муниципалитеты Среднего Урала уже восьмой раз участвуют в состязании и традиционно не остаются без призов, демонстрируя креативный подход к обустройству, казалось бы, привычных площадок. В прошлом году, например, приза удостоился спортивно-игровой комплекс «Джунгли», созданный жителями поселка Верхняя Синячиха Алапаевского района.

Но важны не столько призы, сколько настроение. В Верхнем Тагиле к началу осени появилось новое место отдыха — набережная пруда, украшенная необычными арт-объектами. Вдоль водной глади выстроились «Фонтаны шести чувств», символизирующие счастье, нежность, заботу, благодарность, вдохновение и даже страсть. В темноте на фонтанах включается подсветка, а полюбоваться феерией света и воды можно с установленных рядышком скамеек. Креативная задумка обошлась в 3,5 миллиона рублей, из которых половина — вклад бюджета области, остальное внесли муниципалитет, бизнес и активные горожане.

Кстати.

У жителей уральских муниципалитетов есть возможность представить на региональный конкурсный отбор проекты на 2025 год. Заявки принимают до 18 октября.