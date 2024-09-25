Как проекты инициативного бюджетирования преображают уральские муниципалитеты

Более 265 проектов инициативного бюджетирования реализованы на Среднем Урале за последние семь лет. Регион — один из первых в стране, где по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработан и внедрен финансовый механизм поддержки начинаний жителей. Проект называют народным, а в основе его лежит программа Минфина России «Бюджет для граждан».
— Я уверен: качество жизни должно и может быть одинаково высоким и в 50, и в 500 километрах от Екатеринбурга. Это приоритет нашей работы, — не однажды подчеркивал глава региона.
Особенность программы в том, что люди — инициаторы задумки ни в коем случае не должны оставаться в стороне. Они вкладывают пусть небольшую, но свою долю средств, а далее воплотить в жизнь ценную идею помогают меценаты и бюджет. В 2024-м по решению губернатора на проекты инициативного бюджетирования из казны направлено 100 миллионов — на треть больше, чем годом ранее. А общая статистика программы такова: на реализацию 133 проектов выделено 224 миллиона рублей.
— Жители сами предлагают проекты, которые считают важными для земляков, и получают на них до двух миллионов рублей из областного бюджета. В прошлом году в городах и поселках на условиях софинансирования реализовано 77 идей, — поясняет министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.
Жители поселка Валериановска, что недалеко от Качканара, в создание первого в здешних местах интерактивного музея вложили 4 тысячи рублей из собственного кармана. Идею поддержали региональные и местные власти. В итоге бюджет экспозиции, посвященной сохранению памяти о предках, составил 380 тысяч рублей. Сейчас сельчане активно пополняют музей артефактами из семейных архивов.
Почти половина рожденных «от земли» проектов посвящена благоустройству общественных пространств, на втором по значимости месте — дополнительное образование детей, их творческое развитие. Кстати, инициативы уральцев способны удивить даже федеральных экспертов. Недавно лучшим в стране проектом инициативного бюджетирования в номинации «Экология» признали праздник «День Верх-Нейвинского пруда». Мероприятие не ограничилось одним днем. В течение нескольких месяцев тысячи активистов Новоуральска чистили водоемы, знакомили горожан с подводными обитателями: одни рисовали плакаты, другие демонстрировали свой улов, а также заботились о состоянии местных пляжей и даже проводили уроки по спасению утопающих.
Желание общественников сохранить хрупкую красоту местной экосистемы оценили не только земляки, активно включившиеся в благоустройство, но и жюри конкурса Минфина РФ. Награда за победу — 150 тысяч рублей, чтобы пополнить копилку хороших дел.
Муниципалитеты Среднего Урала уже восьмой раз участвуют в состязании и традиционно не остаются без призов, демонстрируя креативный подход к обустройству, казалось бы, привычных площадок. В прошлом году, например, приза удостоился спортивно-игровой комплекс «Джунгли», созданный жителями поселка Верхняя Синячиха Алапаевского района.
Но важны не столько призы, сколько настроение. В Верхнем Тагиле к началу осени появилось новое место отдыха — набережная пруда, украшенная необычными арт-объектами. Вдоль водной глади выстроились «Фонтаны шести чувств», символизирующие счастье, нежность, заботу, благодарность, вдохновение и даже страсть. В темноте на фонтанах включается подсветка, а полюбоваться феерией света и воды можно с установленных рядышком скамеек. Креативная задумка обошлась в 3,5 миллиона рублей, из которых половина — вклад бюджета области, остальное внесли муниципалитет, бизнес и активные горожане.
Кстати.
У жителей уральских муниципалитетов есть возможность представить на региональный конкурсный отбор проекты на 2025 год. Заявки принимают до 18 октября.