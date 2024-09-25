Как проекты инициативного бюджетирования преображают уральские муниципалитеты

Особенность программы в том, что люди — инициаторы задумки ни в коем случае не должны оставаться в стороне. Они вкладывают пусть небольшую, но свою долю средств, а далее воплотить в жизнь ценную идею помогают меценаты и бюджет. В 2024-м по решению губернатора на проекты инициативного бюджетирования из казны направлено 100 миллионов — на треть больше, чем годом ранее. А общая статистика программы такова: на реализацию 133 проектов выделено 224 миллиона рублей.