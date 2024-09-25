На берегу Ангары обнаружили неизвестное растение возрастом 180 миллионов лет

Первое из этих латинских слов означает родовое имя растений, описываемых как высокие листопадные деревья. Представители рода были теплолюбивы и росли в субтропическом климатическом поясе примерно 184 миллиона лет назад. Появление такой флоры на землях Сибири связано, в частности, с глобальным потеплением в начале юрского периода, пояснили в иркутском институте.