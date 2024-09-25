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На берегу Ангары обнаружили неизвестное растение возрастом 180 миллионов лет

Источник: Российская газета

Сибирские ученые нашли на территории Иркутской области растение, жившее в начале Юрского периода и принадлежащее к неизвестному ботаникам виду. Участники экспедиции описали и назвали его.

Исследование проводили специалисты Института земной коры Сибирского отделения РАН и Томского государственного университета. Результаты работы, включающие описание древнего дерева, опубликовало авторитетное издание Acta Geologica Sinica (Q2).

Впервые палеоботаники зафиксировали неизвестный вид на правобережье реки Ангары к северу от столицы Иркутской области в 2022 году. Позже отыскать наиболее хорошо сохранившийся образец удалось кандидату геолого-минералогических наук из томского университета Степану Иванцову. В его честь и назвали новый вид — Ferganiella ivantsovii.

Первое из этих латинских слов означает родовое имя растений, описываемых как высокие листопадные деревья. Представители рода были теплолюбивы и росли в субтропическом климатическом поясе примерно 184 миллиона лет назад. Появление такой флоры на землях Сибири связано, в частности, с глобальным потеплением в начале юрского периода, пояснили в иркутском институте.

Ранее ученые выяснили, каким образом в Исландии появились дома из сибирской сосны.