Между кнутом и пряником

В этом смысле закон о запрете пропаганды движения ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено) в значительно большей степени повлиял на кинематограф, потому что эту тему гораздо чаще интегрировали, причем не только в драмы в духе «Горбатой горы» (фильм запрещен к показу на территории РФ. — «Известия»), но и в комедийном ключе. Прежде всего это коснулось платформенных сериалов, которые рассчитаны на взрослую аудиторию 18+. Конечно, сам факт, что из сериала что-то вырезается, вызывает у зрителя ощущение, что ему «не додали», даже если он этой темой не интересуется. Часть аудитории ушла к пиратам, но нельзя сказать, что отток был большим. В связи с темой чайлдфри такого воздействия будет гораздо меньше в силу непопулярности самой темы. Хотя сам факт наращивания запретительных механизмов, конечно, смущает, вряд ли эти меры серьезно коснутся кинематографистов и зрителей.