С 1 октября в трех регионах России призывникам разошлют электронные повестки

Кроме того, повышение не затронет граждан, которые по льготным коэффициентам завезут в страну машину с объемом двигателя до 3 литров. Главное условие — автовладелец купил ее для личного пользования, уплатил таможенные пошлины и налоги и не намерен продавать транспорт в течение года.