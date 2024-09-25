Главные новости 25 сентября 2024 года

Обыски были проведены по месту жительства и работы бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Найденные в ходе них суммы, как следует из официальных судебных документов, не соответствовали его официальному доходу — следствие полагает, что это говорит о незаконном происхождении средств.