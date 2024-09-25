Главные новости 25 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 сентября 2024 года.
В СК назвали основные версии гибели детей под Красноярском
По информации Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, есть две главные версии отравления семьи, в которой погибли четверо детей. Это пища с неизвестным веществом и отравление парами аэрозоля.
При обысках по делу Тимура Иванова нашли крупные суммы денег
Обыски были проведены по месту жительства и работы бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Найденные в ходе них суммы, как следует из официальных судебных документов, не соответствовали его официальному доходу — следствие полагает, что это говорит о незаконном происхождении средств.
Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями
Российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили от посольства США визы с ограничениями на передвижения. Обладатели транизтных виз категории C2 могут находиться лишь в радиусе 40 км от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.
В России выявили два случая нового варианта коронавируса
Два случая заболевания COVID-19 XEC зафиксированы в России. Один случай — в Ростовской области, другой — в Уфе. Роспотребнадзор советует для защиты от болезни мыть руки с мылом, проветривать помещения, применять средства индивидуальной защиты.
Названа сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент»
Сумма претензий онлайн-ретейлера Wildberries к компании «ВБ девелопмент» достигла 37 млрд рублей. Юристы объединенной компании Wildberries и Russ, уведомив «ВБ девелопмент» об отказе от договоров, стали заключать договоры техзаказа с новой дочерней структурой.