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Главные новости 25 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 25 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 сентября 2024 года.

В СК назвали основные версии гибели детей под Красноярском

По информации Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, есть две главные версии отравления семьи, в которой погибли четверо детей. Это пища с неизвестным веществом и отравление парами аэрозоля.

При обысках по делу Тимура Иванова нашли крупные суммы денег

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Обыски были проведены по месту жительства и работы бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Найденные в ходе них суммы, как следует из официальных судебных документов, не соответствовали его официальному доходу — следствие полагает, что это говорит о незаконном происхождении средств.

Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями

Российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили от посольства США визы с ограничениями на передвижения. Обладатели транизтных виз категории C2 могут находиться лишь в радиусе 40 км от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.

В России выявили два случая нового варианта коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Два случая заболевания COVID-19 XEC зафиксированы в России. Один случай — в Ростовской области, другой — в Уфе. Роспотребнадзор советует для защиты от болезни мыть руки с мылом, проветривать помещения, применять средства индивидуальной защиты.

Названа сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент»

Источник: Shutterstock

Сумма претензий онлайн-ретейлера Wildberries к компании «ВБ девелопмент» достигла 37 млрд рублей. Юристы объединенной компании Wildberries и Russ, уведомив «ВБ девелопмент» об отказе от договоров, стали заключать договоры техзаказа с новой дочерней структурой.