«Три дня дождя» впервые выступят на фестивале «Дикая мята»

Фестиваль «Дикая мята» объявил первый лайнап артистов. По традиции организаторы начали с музыкантов, которые выступят на опен-эйре впервые. Так в состав участников вошли «Три дня дождя», Luverance, The OM, «Мультfильмы» и другие.