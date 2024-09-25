Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ

«Первого октября Джулиан Ассанж прибудет в Страсбург для дачи показаний перед комитетом по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)», — говорится в сообщении организации.
Заседание комитета пройдёт с 8.30 до 10.00 утра по местному времени (9.30−11.00 мск). Несмотря на то, что журналист продолжает восстанавливаться после освобождения из тюрьмы, он будет присутствовать на сессии лично в связи с «исключительным характером приглашения», сообщает Wikileaks.
Заявление о выступлении Ассанжа прозвучало после публикации доклада ПАСЕ по его делу. Как напоминает Wikileaks, в докладе подтверждается, что журналист может считаться политическим заключенным.
Выступление Ассанжа перед комитетом станет его «первыми официальными показаниями по своему делу с момента ещё до заключения в тюрьму в 2019 году», говорится в сообщении. Западные СМИ также отмечают, что это станет первым публичным заявлением журналиста после освобождения.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.