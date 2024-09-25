В Приморье будут штрафовать работодателей до ?100 тыс. за склонение к аборту

«Даже если у женщины нет медицинских показаний к аборту, и она не хочет сохранять беременность, врач может ей сказать: “У вас еще маленький срок, вы успеваете на медикаментозный аборт”. Чем раньше такая женщина сделает аборт, тем лучше для ее здоровья и для реабилитации ее репродуктивной функции. Это не склонение к аборту», — считает врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.