Леди Гага написала специальный альбом Harlequin ко второму «Джокеру»

Картина «Джокер: Безумие на двоих» с участием Леди Гаги выйдет в зарубежном прокате 4 октября. Ранее певица рассказала, что, играя Харли Квинн, она опиралась на собственный опыт, а не на образ героини, созданной поп-культурой, пишет Vogue.