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OG MINAY, Lil Kavkaz и Баста представили клип на песню «Красные розы»

Рэперы OG MINAY, Lil Kavkaz и Баста, объединенные лейблом Gazgolder, выпустили музыкальное видео на трек «Красные розы» (2024). В клипе артисты предстают одновременно в образах уличных хулиганов и джентльменов в смокингах.

Источник: Звук

Рэперы OG MINAY, Lil Kavkaz и Баста, объединенные лейблом Gazgolder, выпустили музыкальное видео на трек «Красные розы» (2024). В клипе артисты предстают одновременно в образах уличных хулиганов и джентльменов в смокингах.

Изначально OG MINAY и Lil Kavkaz собирались снять небольшое mood video на фоне неба из красных роз. Но по инициативе Басты короткий сниппет превратился в полноформатный клип.

Идея с двумя образами принадлежит Василию. Можно сказать, что в первом образе мы вообще ничего не придумывали, в нем мы такие как есть. А вот смокинги надеваем гораздо реже. Я так вообще первый раз его надел.

OG MINAY
рэпер.

Песня о неразделенной любви «Красные розы» увидела свет в составе альбома OG MINAY и Lil Kavkaz «KERAZ VISION» 16 августа этого года.

Недавно стало известно, что Баста и рок-группа «Три дня дождя» приняли участие в съемках второго сезона сериала «Плакса» (2023 — …).