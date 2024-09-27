Может ли ТСЖ обязать жителей самих убираться в подъезде?

Уборка подъезда зачастую становится камнем преткновения между соседями и управляющей организацией — они спорят о стоимости, качестве, частоте и вообще необходимости таких услуг. ТСЖ — форма управления, в которой собственники объединяются и решают общие вопросы без посредников. Значит ли это, что жильцов могут обязать самостоятельно мыть площадки и лифты, разобрался aif.ru.
Кто должен убираться в подъезде?
Уборка в подъезде предполагает, что полы, стены, окна, поручни на лестничных клетках, в лифтах, подвалах и на чердаках должны содержаться в чистоте и отвечать санитарным нормам. Перечисленные помещения — это общее имущество собственников многоквартирного дома, а обязанность содержать его и обслуживать ложится на управляющую организацию — управляющую компанию или ТСЖ (п. 4 ст. 138 ЖК РФ). В договоре с УК или ТСЖ необязательно прописывать перечень конкретных манипуляций — минимальные требования к содержанию прописаны в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2013 № 290.
Нужно ли дополнительно платить за уборку в подъезде?
Нет, не нужно. В ежемесячной квитанции есть строка «содержание и ремонт общего имущества» — именно из этих средств управляющая организация должна компенсировать расходы на уборку.
Могут ли жильцы отказаться от услуг по уборке?
Нет, не могут. Обязанности управляющей организации нельзя сократить и оставить лишь в какой-то части. Если управляющая компания плохо выполняет свою работу, нужно обратиться в жилищную инспекцию или на общем собрании принять решение о выборе клининговой компании, с которой управляющая компания обязана будет заключить договор.
Источники:
https://epp.genproc.gov.ru/
https://www.consultant.ru.
https://pravo.rg.ru/