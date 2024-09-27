Может ли ТСЖ обязать жителей самих убираться в подъезде?

Уборка в подъезде предполагает, что полы, стены, окна, поручни на лестничных клетках, в лифтах, подвалах и на чердаках должны содержаться в чистоте и отвечать санитарным нормам. Перечисленные помещения — это общее имущество собственников многоквартирного дома, а обязанность содержать его и обслуживать ложится на управляющую организацию — управляющую компанию или ТСЖ (п. 4 ст. 138 ЖК РФ). В договоре с УК или ТСЖ необязательно прописывать перечень конкретных манипуляций — минимальные требования к содержанию прописаны в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2013 № 290.