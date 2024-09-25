Ринго Старр отменил оставшиеся концерты тура по США из-за болезни

Британский музыкант Ринго Старр, известный как барабанщик The Beatles, объявил об отмене концертов в Филадельфии и Нью-Йорке по причине своей болезни. Как сообщил представитель артиста в соцсетях, Ринго простудился и врач посоветовал ему отдохнуть.