Ринго Старр отменил оставшиеся концерты тура по США из-за болезни

Британский музыкант Ринго Старр, известный как барабанщик The Beatles, объявил об отмене концертов в Филадельфии и Нью-Йорке по причине своей болезни. Как сообщил представитель артиста в соцсетях, Ринго простудился и врач посоветовал ему отдохнуть.
Ринго Старр отыграл в общей сложности 10 концертов, прежде чем заболеть, пишет NME.
Последняя работа, которую представил Старр своим слушателям, — мини-альбом Crooked Boy (2024). В него вошли четыре песни, написанные Линдой Перри. В записи также принял участие Ник Валенс, гитарист The Strokes.
Ранее Ринго Старр признался, что The Beatles записали бы меньше альбомов, если бы не «трудоголик» Пол Маккартни.