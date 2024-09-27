Строительство частных домов может поставить рекорд

В этом году объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) могут оказаться рекордными. Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на VI Всероссийском форуме «Строить цивилизованный ИЖС».
С начала года введено порядка 49,7 млн кв. м жилья, построенного населением, рассказал Стасишин. Если в сентябре-декабре сохранится такая же динамика, то будет настоящий рекорд по объемам строительства индивидуальных жилых домов в нашей стране.
Конечно, на объемы ввода влияет и газификация, отметил Стасишин. Но анализ, проведенный Минстроем совместно с Росреестром, показывает, что нынешний ввод — это не просто регистрация давно построенных зданий, а дома, действительно построенные за последние 2,5 года.
Спрос на строительные и отделочные материалы в крупных торговых сетях показывает, что люди активно вкладываются в улучшение своих жилищных условий, достройку чего-то. В частности, на это тратят доходы участники СВО.
В прошлом году, для сравнения, было построено 58,68 млн кв. м индивидуальных жилых домов. На многоквартирное строительство пришелся 51,76 млн кв. м.