Строительство частных домов может поставить рекорд

Конечно, на объемы ввода влияет и газификация, отметил Стасишин. Но анализ, проведенный Минстроем совместно с Росреестром, показывает, что нынешний ввод — это не просто регистрация давно построенных зданий, а дома, действительно построенные за последние 2,5 года.