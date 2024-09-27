Минстрой: Счета эскроу делают строительство дома выгоднее

«Может ли быть какая-то корректировка в сторону увеличения? — рассуждает замминистра. — Наверное, может. Будут ли застройщики вначале конкурировать ценой квадратного рынка? Посмотрим. Если будут, то цена не увеличится. Если изначально они будут конкурировать качеством продукта и каких-то вещей — наверное, она может скорректироваться. Но доступность ИЖС будет идти через инструменты улучшения жилищных условий. А это ипотека под 6%. И ежемесячный платеж гражданина станет кратно меньше, чем если он сегодня пойдет и возьмет потребкредит, с допобременением, залогом и еще чем-то для того, чтобы купить домокомплект или рассчитаться с подрядчиком при строительстве хозспособом. Сегодня для него это точно дороже».