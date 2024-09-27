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Минстрой: Счета эскроу делают строительство дома выгоднее

Источник: Российская газета

Переход на использование счетов эскроу на загородном рынке сделает строительство дома для частного заказчика выгоднее, чем сейчас. Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на VI Всероссийском форуме «Строить цивилизованный ИЖС».

ДОМ.РФ субсидирует проектное финансирование на строительство домов по договору подряда, поэтому цена дома при использовании кредитов и эскроу не увеличивается, сказал Стасишин. Счет эскроу наполняется сразу, цена опять же не увеличивается (при 100%-ном наполнении эскроу процент по кредиту для застройщика становится минимальным). Ипотека выдается под 6% (по льготным программам).

«Может ли быть какая-то корректировка в сторону увеличения? — рассуждает замминистра. — Наверное, может. Будут ли застройщики вначале конкурировать ценой квадратного рынка? Посмотрим. Если будут, то цена не увеличится. Если изначально они будут конкурировать качеством продукта и каких-то вещей — наверное, она может скорректироваться. Но доступность ИЖС будет идти через инструменты улучшения жилищных условий. А это ипотека под 6%. И ежемесячный платеж гражданина станет кратно меньше, чем если он сегодня пойдет и возьмет потребкредит, с допобременением, залогом и еще чем-то для того, чтобы купить домокомплект или рассчитаться с подрядчиком при строительстве хозспособом. Сегодня для него это точно дороже».

Однако нужно время, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения, отметил Стасишин.

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