Экс-мэра Сочи Копайгородского задержали из-за махинаций с продажей мест на кладбище

Помимо обвинений в адрес Бурлева, называются разные причины интереса следствия к Копайгородскому. По одной версии, экс-мэра подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Еще летом выяснилось, что в городе при содействии людей из администрации образовалась ОПГ, которая за взятки продавала места на кладбище села Барановка Хостинского района. Их должны распределять бесплатно, но подельники брали за них от 200 тыс. до 3 млн руб., ~ежемесячно зарабатывая на этом до 15 млн руб.~