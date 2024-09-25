В Нижнем Новгороде пройдет мероприятие для музыкантов «СТУДИЙНИК» от Звука

12 октября в Нижнем Новгороде на площадке Академии Маяк состоится «СТУДИЙНИК», бесплатный образовательный эвент для локальных музыкантов и их команд. Организаторами выступят Звук СТУДИО и HiFi-стриминг Звук.
Темой мероприятия станет «Продвижение артиста: роль новых медиа и локальных комьюнити». Все подробно расскажут и объяснят представители творческих музыкальных объединений Motherland, «Станция Мир», HI-REAL, RADI MIRA I LUBVI, «Таврида. АРТ» и другие.
Для гостей также выступят перспективные нижегородские артистки Оха и «маленькая Вера», которые несколько раз попадали в плейлист для восходящих артистов ГРОМЧЕ в HiFi-стриминге Звук.
В конце СТУДИЙНИКА можно будет пообщаться на профессиональные темы со спикерами и участниками эвента на спид-дейтинге.
Мы рады сделать мероприятие в Нижнем Новгороде, так как замечаем рост количества локальных артистов, и есть ощущение, что город становится одним из наиболее музыкальных в стране.
Катя Комиссарова
директор по развитию приложения Звук СТУДИО.
Зарегистрироваться на СТУДИЙНИК можно по ссылке.
Недавно HiFi-стриминг Звук провел традиционную презентацию новых песен «Вечерний Звук», на которой выступили Лариса Долина, Настасья Самбурская, Артур Пирожков и другие.