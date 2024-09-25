«Моя Мишель» и PIZZA выступят на «Живом Завтраке с Бригадой У» 27 сентября

«Живой Завтрак» с ведущими утреннего шоу «Бригада У» на «‎Европе Плюс» Вэлом и Вики пройдет 27 сентября в VK Stadium. Первых гостей встретит диджейский сет от дуэта Swanky Tunes. А с 7 утра зрителей разбудят выступления таких исполнителей, как «Моя Мишель», PIZZA, Artik&Asti, Chris Yank, Sheba и Filatov&Karas.