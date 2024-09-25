«Моя Мишель» и PIZZA выступят на «Живом Завтраке с Бригадой У» 27 сентября

«Живой Завтрак» с ведущими утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс» Вэлом и Вики пройдет 27 сентября в VK Stadium. Первых гостей встретит диджейский сет от дуэта Swanky Tunes. А с 7 утра зрителей разбудят выступления таких исполнителей, как «Моя Мишель», PIZZA, Artik&Asti, Chris Yank, Sheba и Filatov&Karas.
Организаторы также обещают, что в качестве одного из подарков кто-то из гостей получит два билета в Стамбул на концерт рок-группы Thirty Seconds to Mars.
Мероприятие можно будет бесплатно посмотреть вживую всем желающим, а также на сайте «Европы Плюс», в социальных сетях станции, ее приложении и радиоэфире.
Уникальный офлайн-формат встречи с любимыми ведущими и суперзвездами в ночном клубе на рассвете — это ли не повод проснуться пораньше?
Александр Энгельгардт
директор эфира «Европы Плюс».
В прошлом году на «Живом Завтраке» выступили Jony, The Hatters, Rompasso, KDDK, Sheba, DAASHA, LYRIQ и Звонкий.