Умер актер театра и кино Роман Мадянов

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном городе Дедовск. Его отец работал режиссером на телевидении и часто брал сына на работу. Там на мальчика обратили внимание ассистенты режиссеров, и в 1971 году он снялся в эпизодической роли в фильме Инессы Селезневой «Перевод с английского». Уже через два года Роман Мадянов снялся в главной роли в экранизации повести Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» — картине «Совсем пропащий» Георгия Данелии. Его партнерами по фильму стали Евгений Леонов и Вахтанг Кикабидзе.