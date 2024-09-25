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Умер актер театра и кино Роман Мадянов

Советский и российский актер Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет. О его смерти сообщила в своем Telegram-канале телеведущая Екатерина Стриженова. Мадянов снимался в кино с 1970-х годов. Его первая главная роль — Гекльберри Финн в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий». Он был известен по ролям в фильмах «Левиафан» и «12», а также в сериалах «Домашний арест» и «Солдаты».

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Как позднее сообщил со ссылкой на источник РЕН ТВ, причиной смерти актера стала онкология. Собеседник телеканала рассказал, что состояние Мадянова резко ухудшилось за последнюю неделю. Ранее СМИ также писали, что у актера диагностирован рак легкого.

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном городе Дедовск. Его отец работал режиссером на телевидении и часто брал сына на работу. Там на мальчика обратили внимание ассистенты режиссеров, и в 1971 году он снялся в эпизодической роли в фильме Инессы Селезневой «Перевод с английского». Уже через два года Роман Мадянов снялся в главной роли в экранизации повести Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» — картине «Совсем пропащий» Георгия Данелии. Его партнерами по фильму стали Евгений Леонов и Вахтанг Кикабидзе.

В школьные годы Мадянов снялся еще в нескольких фильмах. В 1984-м он окончил Государственный институт театрального искусства. Еще будучи студентом, он начал играть на сцене Московского театра им. Маяковского. В этом театре Роман Мадянов прослужил до 2023 года.

За свою карьеру актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. За роль в картине Никиты Михалкова «12» он получил премию «Золотой орел» (лучшая мужская роль). За роль мэра в социальной драме Андрея Звягинцева «Левиафан» Роман Мадянов получил второго «Золотого орла» (лучшая мужская роль второго плана). Мадянов — заслуженный артист РФ и четырехкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана.

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