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Российские врачи помогли женщине родить седьмого ребенка естественным путем после кесарева

Врачи Областного центра материнства и детства Раменской больницы успешно помогли пациентке родить седьмого ребенка естественно, до этого у женщины роды проходили путем кесарева сечения.

Врачи Областного центра материнства и детства Раменской больницы успешно помогли пациентке родить седьмого ребенка естественно, до этого у женщины роды проходили путем кесарева сечения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

На свет появилась здоровая девочка весом 3420 граммов и ростом 53 сантиметра.

«Все больше пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения соглашаются на естественные роды. Мы в этом их поддерживаем, если нет противопоказаний», — рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Александр Ефанов.

Врач уточнил, что перед родами женщинам с рубцом на матке проводят необходимые исследования для оценки рисков. В случае необходимости, по словам Ефанова, его коллеги готовы провести экстренное кесарево.

Роженицу с девочкой уже выписали домой. Там новорожденную встретили отец, пятеро старших братьев и сестра.