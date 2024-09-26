Российские врачи помогли женщине родить седьмого ребенка естественным путем после кесарева

Врачи Областного центра материнства и детства Раменской больницы успешно помогли пациентке родить седьмого ребенка естественно, до этого у женщины роды проходили путем кесарева сечения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
На свет появилась здоровая девочка весом 3420 граммов и ростом 53 сантиметра.
«Все больше пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения соглашаются на естественные роды. Мы в этом их поддерживаем, если нет противопоказаний», — рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Александр Ефанов.
Врач уточнил, что перед родами женщинам с рубцом на матке проводят необходимые исследования для оценки рисков. В случае необходимости, по словам Ефанова, его коллеги готовы провести экстренное кесарево.
Роженицу с девочкой уже выписали домой. Там новорожденную встретили отец, пятеро старших братьев и сестра.