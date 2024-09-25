Премьер Словакии получил посылку с пулей спустя четыре месяца после покушения

15 мая 60-летнего премьера Словакии пытался застрелить 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в политика из короткоствольного ружья, когда Фицо подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что Фицо умрет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Фицо смог вернуться к работе только в июле.