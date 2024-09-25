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Вирусный танец из фильма «Дэдпул и Росомаха» под трек *NSYNC появился в Fortnite

Знаменитый танец под песню поп-группы *NSYNC «Bye Bye Bye» из недавней картины «Дэдпул и Росомаха» (2024) стал новой эмоцией в игре Fortnite.

Источник: Звук

Знаменитый танец под песню поп-группы *NSYNC «Bye Bye Bye» из недавней картины «Дэдпул и Росомаха» (2024) стал новой эмоцией в игре Fortnite.

В официальных соцсетях игры было опубликовано видео, где персонаж Дэдпула делает те самые движения под композицию.

Эмоцию можно приобрести за три с половиной фунта стерлингов (500 В-баксов в игровой валюте) и использовать в режимах Battle Royale, LEGO и Festival. Весь комплект Deadpool & Wolverine — в продаже до 1 октября.

Ранее увидел свет трейлер нового режима Fortnite, посвященного вселенной Marvel. В ролике прозвучала музыка покойного рэпера MF Doom.