Вирусный танец из фильма «Дэдпул и Росомаха» под трек *NSYNC появился в Fortnite

Знаменитый танец под песню поп-группы *NSYNC «Bye Bye Bye» из недавней картины «Дэдпул и Росомаха» (2024) стал новой эмоцией в игре Fortnite.
В официальных соцсетях игры было опубликовано видео, где персонаж Дэдпула делает те самые движения под композицию.
Эмоцию можно приобрести за три с половиной фунта стерлингов (500 В-баксов в игровой валюте) и использовать в режимах Battle Royale, LEGO и Festival. Весь комплект Deadpool & Wolverine — в продаже до 1 октября.
Ранее увидел свет трейлер нового режима Fortnite, посвященного вселенной Marvel. В ролике прозвучала музыка покойного рэпера MF Doom.