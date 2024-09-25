Лучшие фото 25 сентября

Туристы купаются на пляже в мексиканском Канкуне на фоне приближающегося к полуострову Юкотан тропического шторма «Хелен». Очередной циклон на Карибах — его назвали Хелен — быстро разгоняется над теплыми водами залива, уже к 26 сентября он может достичь скорости 185 км/ч.