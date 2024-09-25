Лучшие фото 25 сентября

Туристы купаются на пляже в мексиканском Канкуне на фоне приближающегося к полуострову Юкотан тропического шторма «Хелен». Очередной циклон на Карибах — его назвали Хелен — быстро разгоняется над теплыми водами залива, уже к 26 сентября он может достичь скорости 185 км/ч.
Девочка в очереди на избирательный участок во время второго тура выборов в законодательные органы округа Будгам в Кашмире.
Туристы рядом с древней женской статуей на первом этаже Музея афинской агоры. Музей Древней Агоры находится в восстановленном памятнике античности — Колоннаде Аттала, которую построили около 150 годов до н. э. и восстановили в 1953—1956 годах.
Мусор на улицах кубинской Гаваны.
Зачистка населенного пункта от условных незаконных вооруженных формирований в рамках совместных учений России и Лаоса «Ларос-2024» на общевойсковом полигоне «Сергеевский» в Приморском крае. В ходе розыгрыша практических действий совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработала вопросы ведения переговоров с условными террористами, организации эвакуации гражданского населения, блокирования и зачистки населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.
Белка в Нарымском сквере в Новосибирске. В Новосибирске ожидается сильное похолодание. Это связано с циклоном, который навис над регионом.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО «Синьи» открылся в китайской провинции Гуйчжоу.
6-й Международный конкурс фейерверков в испанском Логроньо. В эти дни здесь проходит фестиваль Las Fiestas de San Mateo — фестиваль вина и сбора урожая в Логроньо. Каждую ночь фестиваля на берегу реки Эбро запускают салюты.