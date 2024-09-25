Белорусский певец nkeeei выпустил клип на песню «Просто кайфую»

nkeeei, участник белорусского трио uniqe, nkeeei и ARTEM SHILOVETS, представил музыкальное видео на свой трек «Просто кайфую». Композиция вошла в его первый сольный альбом first date magic.
Один из соавторов летнего хита «ГЛАМУР» (2024) nkeeei поделился клипом с тусовочной атмосферой в попытке задержать жаркий сезон. Романтичный, на первый взгляд, трек, продюсером которого выступил Mikita, на самом деле искрит нескрываемой эротикой.
Лонгплей nkeeei «first date magic», посвященный разным стадиям отношений: от влюбленности до расставания, увидел свет 30 августа этого года.