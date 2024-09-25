Белорусский певец nkeeei выпустил клип на песню «Просто кайфую»

Один из соавторов летнего хита «ГЛАМУР» (2024) nkeeei поделился клипом с тусовочной атмосферой в попытке задержать жаркий сезон. Романтичный, на первый взгляд, трек, продюсером которого выступил Mikita, на самом деле искрит нескрываемой эротикой.