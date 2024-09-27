ГД в первом чтении приняла закон о регистрации дома сразу после стройки

Законопроект, который обязывает граждан и организации после окончания возведения дома сразу его регистрировать, принят Государственной думой России в первом чтении.
«Согласно документу, регистрация прав на здания и сооружения в ЕГРН станет обязательной», — говорится на сайте ГД.
Как пояснил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «законопроект поможет уменьшить количество объектов, используемых без регистрации в ЕГРН, а также предотвратит владение постройкой без прав на землю под ней».
Застройщик должен будет такие объекты поставить на кадастровый учет и оформить права на них. За несвоевременное оформление будет предусмотрена ответственность.
«При этом использовать объекты, для строительства которых не нужно разрешение, можно будет только после их регистрации», — акцентировал Крашенинников.
«Обязательная регистрация не коснется “режимных” объектов», — добавил он.
Как сообщалось, на пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект, который запрещает иностранным агентам занимать должности в Общественной палате РФ и региональных общественных палатах.
Напомним, в Государственную Думу РФ внесли проект федерального закона о переименовании города Ростов в Ярославской области.