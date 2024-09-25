Умер актер сериала «Солдаты» Роман Мадянов

Свою верность жене артист объяснял в одном из интервью любовью и уважением к супруге, отмечая, что эти чувства помогают ему даже не смотреть в сторону соблазнов шоу-бизнеса: «Это просто уважение к человеку. Ведь мы венчались! Поехать куда-то, допустим, в Новосибирск, изменить, а потом как смотреть в глаза человеку? Я не из этого теста! У меня никогда с этим проблем не возникает».