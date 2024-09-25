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Последние новости к вечеру 25 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 25 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 25 сентября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 сентября 2024 года.

Умер актер театра и кино Роман Мадянов

Источник: Киностудия "Жанр"/ИТАР-ТАСС

Советский и российский актер Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. Мадянов начал сниматься с 1970-х, запомнившись главной ролью Гекльберри Финна в фильме «Совсем пропащий». Известен по фильмам «Левиафан» и «12», сериалам «Домашний арест» и «Солдаты».

На Украине назвали условие прекращения огня с Россией

Киев согласится на прекращение огня с Россией только при условии невозможности вторжения, передает AP со ссылкой на советников Владимира Зеленского. Также украинское правительство отвергло мирные инициативы Китая и Бразилии. Владимир Путин заявлял, что прекращение огня возможно только с учетом позиций России.

В Госдуму внесли законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

Источник: РИА "Новости"

В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды бездетности, сообщили в пресс-службе «Единой России». Документ квалифицирует продукцию, формирующую негативное отношение к семье и детям, как деструктивную. Санкции за нарушения будут аналогичны действующим по другим законам о пропаганде, отметила депутат Эльвира Аиткулова.

Байден в последний момент отказался принимать премьера Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклия Кобахидзе был исключен из списка приглашенных на прием к Джо Байдену иностранных лидеров. Это произошло из-за риторики грузинского правительства, вызвавшей обеспокоенность Белого дома по поводу уважения к демократии и воле народа Грузии.

В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Источник: РИА "Новости"

Злоумышленники активно обходят банковские защитные системы. По словам зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова, в 50% случаев телефонного мошенничества они используют бесконтактные платежи, установленные на смартфонах жертв, для вывода похищенных средств.