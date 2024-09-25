Последние новости к вечеру 25 сентября 2024 года

Киев согласится на прекращение огня с Россией только при условии невозможности вторжения, передает AP со ссылкой на советников Владимира Зеленского. Также украинское правительство отвергло мирные инициативы Китая и Бразилии. Владимир Путин заявлял, что прекращение огня возможно только с учетом позиций России.