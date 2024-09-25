Последние новости к вечеру 25 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 сентября 2024 года.
Умер актер театра и кино Роман Мадянов
Советский и российский актер Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. Мадянов начал сниматься с 1970-х, запомнившись главной ролью Гекльберри Финна в фильме «Совсем пропащий». Известен по фильмам «Левиафан» и «12», сериалам «Домашний арест» и «Солдаты».
На Украине назвали условие прекращения огня с Россией
Киев согласится на прекращение огня с Россией только при условии невозможности вторжения, передает AP со ссылкой на советников Владимира Зеленского. Также украинское правительство отвергло мирные инициативы Китая и Бразилии. Владимир Путин заявлял, что прекращение огня возможно только с учетом позиций России.
В Госдуму внесли законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри
В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды бездетности, сообщили в пресс-службе «Единой России». Документ квалифицирует продукцию, формирующую негативное отношение к семье и детям, как деструктивную. Санкции за нарушения будут аналогичны действующим по другим законам о пропаганде, отметила депутат Эльвира Аиткулова.
Байден в последний момент отказался принимать премьера Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклия Кобахидзе был исключен из списка приглашенных на прием к Джо Байдену иностранных лидеров. Это произошло из-за риторики грузинского правительства, вызвавшей обеспокоенность Белого дома по поводу уважения к демократии и воле народа Грузии.
В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества
Злоумышленники активно обходят банковские защитные системы. По словам зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова, в 50% случаев телефонного мошенничества они используют бесконтактные платежи, установленные на смартфонах жертв, для вывода похищенных средств.