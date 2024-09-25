Primal Scream представили две новые песни из грядущего альбома Come Ahead

Шотландская рок-группа Primal Scream выпустила два новых сингла: Ready To Go Home и The Centre Cannot Hold. Обе композиции войдут в их предстоящий 12-й студийник Come Ahead, который должен увидеть свет 8 ноября.
«Это радостное принятие смерти. Песня мрачная, но в то же время жизнерадостная и полная юмора», — описал трек Ready To Go Home фронтмен Primal Scream Бобби Гиллеспи. Он также сказал, что спел эту песню своему отцу в ночь перед его кончиной, пишет NME.
В больнице были только мы с ним. Его тело сдалось. Я думаю, когда ты стареешь и устаешь, твое тело просто говорит: «С меня хватит. Пора уходить». Я пытался описать это чувство, не знаю почему — может, я сам чувствовал себя уставшим.
Бобби Гиллеспи
вокалист Primal Scream.
О выходе нового альбома «Сome Ahead» Primal Scream объявили в июле этого года. Студийник, состоящий из 11 песен, станет первым релизом группы с момента выхода Chaosmosis в 2016 году.