Primal Scream представили две новые песни из грядущего альбома Come Ahead

В больнице были только мы с ним. Его тело сдалось. Я думаю, когда ты стареешь и устаешь, твое тело просто говорит: «С меня хватит. Пора уходить». Я пытался описать это чувство, не знаю почему — может, я сам чувствовал себя уставшим.