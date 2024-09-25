Хоть экстремистками назовите: если женщине не на что родить, она рожать не будет

У нас с вами, кстати, перед глазами одна такая героическая семья развивается. Тепляковы. Мы видим, как они одеты, что едят. А ведь им еще пособия платят, они получают деньги как воспитатели семейного детского сада. Им дают деньги даже на еду и туалетную бумагу для этого «сада». И что? Хотели бы вы так жить, безотносительно раннего обучения? Недавно стало известно, что дети Тепляковых ходят в ДК на курс джазового вокала. Похвально, молодцы, что ходят. Вот только, кажется, эту студию посещают сразу шестеро Тепляковых — все, кто способен ходить и петь. Ну разве может так быть, что все шесть детишек любят джазовое пение и не хотят заниматься чем-нибудь другим? Может, и хотят, да кто ж будет их водить в шесть разных студий? А если кто-то имеет таланты к рисованию, музыке? Когда ими заниматься? Если их Алиса с Хеймдаллем и Лейей такие гении, может, они и рисуют хорошо, и музыку бы сочиняли, как как узнаешь?