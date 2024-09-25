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Крис Мартин из Coldplay выступил в караоке, переодевшись до неузнаваемости

Фронтмен британской поп-рок-группы Coldplay Крис Мартин спел одну из новых песен коллектива в караоке Лас-Вегаса под видом другого человека. Выступление от неожиданного гостя опубликовал в своих социальных сетях бар Dino’s Lounge.

Источник: Звук

Фронтмен британской поп-рок-группы Coldplay Крис Мартин спел одну из новых песен коллектива в караоке Лас-Вегаса под видом другого человека. Выступление от неожиданного гостя опубликовал в своих социальных сетях бар Dino’s Lounge.

Крис Мартин вышел на сцену в мешковатом костюме, парике и очках, пишет USA Today.

В местном баре музыкант исполнил песню All My Love. Этот трек станет частью грядущего альбома группы Moon Music, выход которого намечен на 4 октября. Всего в лонгплее будет десять композиций.

В августе тур Coldplay «Music of the Spheres» стал самым кассовым рок-туром всех времен. До этого рекорд принадлежал Элтону Джону.