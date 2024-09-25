Решающее — роль

Ушел из жизни замечательный актер Роман Мадянов. Мне довелось работать с ним над картиной «По щучьему велению», где он сыграл царя Феофана, и до кастинга я не был знаком с Романом Сергеевичем. Но когда мы еще только обсуждали возможных исполнителей этой роли, Мадянов был у нас номером один среди потенциальных кандидатов. И, увидев его на пробах, мы сразу поняли, что именно его хотим снимать. Решение далось нам непросто. Фильм запускался три года назад, и уже тогда мы знали, что он болен. Нас предупреждали, что есть риск: в какой-то момент он мог оказаться в больнице, выпасть из съемочного процесса. Но мы сделали выбор в его пользу несмотря ни на что. Думаю, для него самого это было важно, ведь он настоящий актер, и смыслом его жизни было кино. Работа давала ему мотивацию.
В фильмографии Мадянова были разные роли — скандальные, резкие, криминальные. Он часто играл всяких коррумпированных чиновников, бандитов и так далее. Но, думаю, дело тут не в нем, а в том, что именно такой репертуар довлеет в нашем кино. Я же видел в нем актера совсем иного толка — гораздо более глубокого, обаятельного и остроумного. Но на самом деле в любой роли, какую бы он ни играл, ты ощущаешь эту глубину, искренность, харизму. И в жизни он оказался совсем другим человеком, чем большинство его персонажей. Милейшим, добрейшим.
Кстати, в итоге мы никак не почувствовали в процессе съемок болезнь Романа Сергеевича. Порой смены длились по 12 часов. Но он приходил без опозданий, ждал, сколько нужно. Я даже не помню, было ли такое, чтобы он не сдержался, с кем-то поругался. В каком-то смысле он был незаметным — никаких звездных проявлений, скандалов и тому подобного. Но также незаметно он делал фильм все лучше и лучше.
Когда сталкиваешься со звездой, а он, безусловно, был звездой первой величины, ожидаешь каких-то сложностей, проблем из-за неуживчивого характера. Но здесь ничего такого абсолютно не было. Он проявил себя как очень-очень хороший человек, работать с ним оказалось удобно и радостно.
Опытный актер знает, когда он нужен, когда ему необходимо включиться в обсуждение на съемочной площадке, а когда — просто переждать. Таким быть сложно. Но он был именно таким. Очень дисциплинированным, радушным. И он всем помогал. Потому что его уровень превосходил других актеров, в том числе настоящих мастеров. Он был мудрее, спокойнее, постоянно что-то придумывал, не боялся пробовать, делать дубли, искать.
Именно ему принадлежала идея, чтобы Царь был таким работягой, все время что-то делал по дому, чинил, красил, подрезал кусты… В общем, был таким хозяйственником. Мы это подхватили, конечно, с удовольствием.
Роль Мадянова в «По щучьему велению» не такая большая, но своей игрой он дал фильму очень многое. Не перетянул на себя одеяло, но при этом создал какую-то важную грань. Будучи настоящим мастером, он знал, как пропустить перед собой партнера. И вот он вроде бы играет свою роль и отходит в сторону. Дальше действие идет без него. Но при этом мы все равно ощущаем, что он всегда есть. В той сцене, где его разжаловали, отстранили от власти, он просто молчал, ничего не говорил. Но это было так проникновенно и трогательно!
У меня этот персонаж вообще самый любимый. И многое мы с Романом Сергеевичем придумывали все вместе. Бывает, что-то не складывается, сценарий немножко косоват… И вот сидишь, думаешь, пробуешь. Он был полностью в это вовлечен. Ему нужен был результат. Он настоящий соавтор фильма, какими бывают только самые лучшие актеры.
Всем его, конечно, будет очень не хватать. У меня остались о нем только самые лучшие воспоминания. Зрители его точно не забудут. Это актёр из той плеяды, которые с нами навсегда.
Автор — режиссер, продюсер Александр Войтинский.
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