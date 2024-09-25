Решающее — роль

Ушел из жизни замечательный актер Роман Мадянов. Мне довелось работать с ним над картиной «По щучьему велению», где он сыграл царя Феофана, и до кастинга я не был знаком с Романом Сергеевичем. Но когда мы еще только обсуждали возможных исполнителей этой роли, Мадянов был у нас номером один среди потенциальных кандидатов. И, увидев его на пробах, мы сразу поняли, что именно его хотим снимать. Решение далось нам непросто. Фильм запускался три года назад, и уже тогда мы знали, что он болен. Нас предупреждали, что есть риск: в какой-то момент он мог оказаться в больнице, выпасть из съемочного процесса. Но мы сделали выбор в его пользу несмотря ни на что. Думаю, для него самого это было важно, ведь он настоящий актер, и смыслом его жизни было кино. Работа давала ему мотивацию.