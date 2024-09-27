Отчет по форме. «Управляшки» уже не скроют, куда уходят деньги жильцов

«Этот законопроект надо было принимать десять лет назад, — считает собеседник. — Тогда была установлена обязанность размещать отчеты в ГИС ЖКХ. Было прописано, что должны быть выложены сметы и документация по расходам. Ответственность была установлена до 50 тысяч рублей. Но годами эти нормы не выполнялись. Можно убедиться, что сегодня практически никто из управляющих компаний не размещает полноценные отчеты».