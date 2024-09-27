Отчет по форме. «Управляшки» уже не скроют, куда уходят деньги жильцов

Жильцам многоквартирных домов будет легче контролировать, на что идут их деньги, сообщил aif.ru эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. Новые поправки в Жилищный кодекс обяжут управляющие компании полностью раскрывать эту информацию. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
«Этот законопроект надо было принимать десять лет назад, — считает собеседник. — Тогда была установлена обязанность размещать отчеты в ГИС ЖКХ. Было прописано, что должны быть выложены сметы и документация по расходам. Ответственность была установлена до 50 тысяч рублей. Но годами эти нормы не выполнялись. Можно убедиться, что сегодня практически никто из управляющих компаний не размещает полноценные отчеты».
Принятые поправки позволят создать единую форму годового отчета управляющих компаний перед собственниками многоквартирного жилья. До сих пор такой формы не было, и жильцам было сложно оценить, на что пошли их деньги и насколько качественной была проделанная работа. По мнению авторов законопроекта, теперь контролировать работу «управляшек» будет легче, а тем, в свою очередь, не удастся скрывать обязательные отчетные сведения от населения.
Предоставлять такой годовой отчет управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и другие специализированные кооперативы должны будут в течение первого квартала текущего года отчета. По мнению Склянчука, в идеале нужно, чтобы этот единый отчет был создан в простой и доступной для понимания каждому форме. Например, можно выкладывать фотографии до и после ремонта, а также указывать, сколько он стоил.
«Правильнее, чтобы генеральный директор лично на видеокамеру рассказывал о проделанной работе, — рассуждает он. — А финансовые отчеты надо отдавать в Госжилинспекцию и в специальные саморегулируемые организации для оценки рыночной стоимости работ. Только там смогут сказать: выполнены работы по завышенным расценкам или близко к себестоимости. И квартал для отчета — это много. Отчет должен быть представлен в течение месяца, следующего за окончанием финансового года».
Законопроект о единой форме отчета управляющих компаний перед жильцами прошел первое чтение в Госдуме. Теперь есть 30 дней, чтобы внести возможные поправки и уточнения к нему.