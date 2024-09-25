Бакальчук заявил, что он здоров и не находится в тюрьме благодаря Кадырову

Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров фактически спас ему жизнь. За два дня до стрельбы в офисе Wildberries Бакальчук дал интервью, в котором рассказал, что после сделки WB c Russ обратился за помощью к Кадырову. "Благодаря этому я до сих пор жив-здоров, не в тюрьме", - сказал бизнесмен. Накануне появилась информация, что некоторые участники перестрелки имеют тесные дружеские и семейные связи, а также деловые отношения с чеченскими властями, включая Рамзана Кадырова. Подробности – в материале «Газеты.Ru».