Репортаж из Южного Бутово, где стадо коз лишило горожан привычного комфорта

Аникеев-Аткарский завел коз больше 10 лет назад. Сначала одну козочку (по его словам, стоил маленький козленок 10 тыс. рублей по тогдашним ценам), потом козла, они дали приплод. Приплод разросся до поголовья в 13 коз (в том числе четыре козы молочные, и два козла, один из которых — комолый, то есть безрогий, по кличке Антошка). Нужны они ему для питания. Каждый день дед Валера их доит, кормит, иногда забивает на мясо. Он с гордостью подчеркнул — это зааненская, швейцарская порода коз, самая удойная в мире!