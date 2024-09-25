Актриса Ребенок назвала подарком работу с Богомоловым

— Я была рада, что Талгат предложил мне эту работу. Действительно — мы начинали когда-то в «Театре.doc», в 2000-х, когда этот жанр документальной драмы был для профессионального сообщества непонятен и в новинку. Даже каким-то маргинальным и альтернативным, хотя для нас, участников, был очень понятным и правдивым театром. И какое счастье, что сейчас мы играем снова в этом жанре — и это уже мейнстрим, и мы уже в лучшем театре Москвы, на Бронной. Значит, тогда мы все почувствовали правильно, просто опередили время. А сейчас Константину Богомолову удалось вновь сделать эту «прививку правды» под названием вербатим. И это по-новому зазвучало и отозвалось у зрителя моментально.