МИД России призвал Узбекистан дать оценку избиению в школе русскоязычного ребенка

25 сентября СМИ Узбекистана опубликовали видео с камер видеонаблюдения, которые запечатлели инцидент. В ролике видно, что педагог силой вытаскивает ребенка из-за парты и толкает мальчика к доске. Когда ученик пытается вернуться на свое место, учительница хватает его за горло, несколько раз ударяя головой о доску, и бьет по лицу сначала тетрадью, а потом рукой. Во время следующего удара мальчик не удерживается на ногах и ему приходится отойти. Только после этого женщина разрешает ребенку вернуться на место.