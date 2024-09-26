Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Последний богатырь. Наследие» 6+
Режиссер: Антон Маслов. В ролях: Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый, Виктор Сухоруков, Александр Лыков.
До выхода сериала вселенная «Последнего богатыря» состояла из трех фильмов. Действие нового сериала развернется спустя 20 лет после событий третьей части кинофраншизы. У Ивана две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.
С 27 сентября, на START.
«Мужское слово» 16+
Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Павел Прилучный, Марк Андреасян, Ирина Пегова, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Игорь Черневич.
После несчастного случая десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата поддержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно, ему не оставляют выбора, и он решается на отчаянный шаг. Андрей обещал сыну спасти его, и он свое мужское слово сдержит.
С 26 сентября в прокате.
«9 секунд» 12+
Режиссер: Олег Штром. В ролях: Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Олег Бабуев, Алексей Кирсанов, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Владимир Илюхин.
В 2010 году на базе Тихоокеанского флота России происходит чрезвычайное происшествие. На эсминце «Быстрый» случается прорыв топливного трубопровода, что приводит к короткому замыканию и пожару. На борту находятся 348 человек, и ситуация становится критической. На помощь приходит 19-летний матрос Алдар Цыденжапов из Забайкалья. С детства он мечтал о службе на флоте, вдохновленный своим дедушкой. Без раздумий Алдар бросается в огонь, решив спасти свой корабль и товарищей.
С 26 сентября в прокате.
«Беляковы в отпуске» 16+
Режиссер: Александр Назаров. В ролях: Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин, Мария Горбань, Светлана Листова, Александр Новиков, Маргарита Галич, Рухин Магеррамов.
Семья Беляковых из Таганрога приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Но беда не приходит одна. В отеле они встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они завидуют со школьных лет и во всем пытаются с ними конкурировать. Беляковы не могут признаться в своем провале заклятым друзьям — они идут ва-банк и изображают представителей элиты. Хотя живут в отеле нелегально: ночуют где придется.
С 26 сентября в прокате.
«Веселая женщина» 16+
Режиссер: Михаил Левитин. В ролях: Екатерина Тенета, Мария Глянц, Борис Романов, Сергей Бесхлебнов, Дарья Белоусова, Александр Иванков.
Премьера комедии об одной из самых необычных, загадочных и значительных представительниц слабого пола — Елене Блаватской. Философ, религиовед, писательница, оккультистка, путешественница, одна из основательниц Теософского общества. До сих пор спорят, была ли она сумасшедшей, шарлатанкой или гениальной.
Биография Блаватской перенасыщена легендами, слухами и мистификациями. В центре веселого, остроумного спектакля — молодые годы Елены Петровны, которые она провела в Тифлисе. Эксцентричность идей, поступков и намерений Лели, как называли Блаватскую домашние, стала настоящим триггером для ее близких, среди которых много важных персонажей российской истории. Ее дедушка, бывший саратовский губернатор, двоюродный брат — Сергей Витте, князь Барятинский — наместник Кавказа, тоже не посторонний человек Блаватской.
26, 27 сентября, 19:00, Театр «Эрмитаж».
«Морская Симфония» 0+
Режиссер: Вячеслав Кулаев. В ролях: Эдуард Бисеров, Дарья Лазарева, Олег Лыморев, Илья Салмов, Екатерина Сирош.
Источником вдохновения для создания шоу стало легендарное произведение Антонио Вивальди «Времена года». Как и в оригинале, постановка состоит из четырех частей, каждая из которых посвящена одному из времен года: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима».
Зрителей «Морской симфонии» ждут уникальные спецэффекты: бабочки, дождь, туман, осенние листья, снег и даже ароматы, которые ассоциируются с разными временами года. Особое место в атмосфере шоу занимает живая музыка: на протяжении всего представления музыкальное сопровождение обеспечивает настоящий симфонический оркестр из 32 профессиональных музыкантов, включающий скрипки, альты, виолончели, контрабасы, фортепиано и клавесин.
«Колыбельная для одуванчика» 12+
Режиссер: Степан Куликов. В ролях: Антон Куликов, Илья Ефремов, Роман Никитин.
Это музыкальные размышления о боли, любви, о своем предназначении. Моноспектакль Антона Соколова вдохновлен творчеством его друзей и создан вместе с ними. Его соавторы — актер и режиссер Степан Куликов, придумавший и воплотивший эту идею на сцене. Драматург Максим Лапин написал историю о молодом талантливом парне, которого личная трагедия заставила похоронить себя в глуши, где ему суждено обрести свое истинное предназначение. И современный бард Никита Дорофеев, чьи поэтические образы и песни легли в основу спектакля, став зонгами — исповедями главного героя.
27 сентября, 19:00, Московский Губернский театр.
«Дом Пигита» 12+
Выставка посвящена 120-летию знаменитого дома 10 на Большой Садовой. Именно в коммунальной квартире № 50 в подъезде 6 этого дома прожил свои первые годы в Москве Михаил Булгаков. Доходный дом знаменитого табачного фабриканта Ильи Пигита — место, увековеченное в биографиях выдающихся людей и на страницах булгаковских произведений. История и литература стали неотъемлемой частью любой экскурсии о доме, из года в год неизменно привлекая внимание исследователей, туристов, а также поклонников Михаила Булгакова и его романа «Мастер и Маргарита». В экспозиции будут представлены и первые издания произведений Булгакова, в которых он обращается к дому или делает его местом действия, например, рассказ "№ 13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна и много других интересных экспонатов.
С 30 сентября до 2 февраля, Музей Михаила Булгакова.
«Пушкин. Страницы истории» 0+
Выставочный проект представит великого поэта как историка и исследователя. 6 июня 2024 года исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Выставка в Историческом музее по-новому освещает его многогранный образ, рассказывая о нём не только как о великом поэте. В экспозиции представлено более 300 экспонатов из ведущих музеев и архивов России.
Центром стала стеклянная конструкция, названная создателями «магическим кристаллом», — образ, который Пушкин использовал в романе «Евгений Онегин». В числе уникальных памятников в экспозиции: автографы Пушкина, Грибоедова, Гоголя; грамота Земского собора об избрании на царский престол Михаила Федоровича, первого Романова; кафтан и шпага Петра I; личные вещи императоров Александра I и Николая I.
С 27 сентября до 15 января, Государственный исторический музей.
«Часовые Родины» 0+
Выставочный проект посвящен советским воинам, боровшимся с японскими агрессорами во время событий на озере Хасан в 1938 году, у реки Халхин-Гол в 1939 году и в войне с Японией в 1945 году. В экспозицию вошли личные вещи, фотографии, письма, награды и нагрудные знаки бойцов и командиров Красной армии, участников вооруженных конфликтов.
Среди уникальных реликвий — рукопись Героя Советского Союза, начальника погранзаставы «Подгорная» Петра Терешкина с воспоминаниями подполковника о первых боях за высоту Заозерную, редкие фотографии из личного архива командующего Дальневосточным фронтом Василия Константиновича Блюхера. В витринах также можно увидеть нагрудный знак «Участника Хасанских событий», письма участников Хасанских боёв и другие раритеты.
До 9 октября, Музей Победы.
«Мастер и Маргарита» 16+
В ролях: Сергей Полунин, Елена Ильиных, Игорь Миркурбанов, Алексей Любимов, Ксения Рыжкова, Александр Селезнев, Дмитрий Соболевский, Денис Дмитриев.
Звезда мирового балета Сергей Полунин представит свое прочтение романа Булгакова. Это грандиозное четырехчасовое шоу, в котором зритель увидит художественный синтез классического, современного и народного танца, спортивных дисциплин, яркую игру драматических актеров, элементы панк-шоу и красочные спецэффекты, созданные при помощи самых передовых технологий. Композитор — народный артист России Эдуард Артемьев. Дизайнеры создали 130 образов для 37 артистов, принявших участие в спектакле.
28 сентября, 18:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Хроники Нарнии» 12+
Режиссер: Никита Вершинин. В ролях: Олеся Судзиловская, Влад Канопка, Иван Жвакин, Станислав Пеховский, Ольга Филиппова, Владимир Гуськов, Ольга Грудяева.
Премьера сказочной истории для всей семьи. Спектакль по мотивам знаменитых книг Клайва Стейплза Льюиса. Спектакль в жанре фэнтези — это оригинальная история о том, что было бы с братьями и сестрами Певенси многие годы спустя, если бы им удалось вернуться в волшебную страну Нарнию. Зрелищная постановка дополнена авторской музыкой композитора и пианиста Кирилла Гущина.
28 сентября, 19:00, Дворец на Яузе.
«Юбилейные концерты Московского джазового оркестра Игоря Бутмана» 6+
В октябре 2024 года Московскому джазовому оркестру Игоря Бутмана исполняется 25 лет. В честь юбилея в Театре эстрады состоятся концерты с участием известных музыкантов, актёров и деятелей культуры. Первый концерт, 1 октября, пройдёт под эгидой единения джаза и академической музыки. С Московским джазовым оркестром выступит Камерный ансамбль «Солисты Москвы» п/у Юрия Башмета и оперная дива Хибла Герзмава. 2 октября с Московским джазовым оркестром выступят блистательные вокалисты Валерий Сюткин, Сергей Мазаев и Fantine. А 3 октября Игорь Бутман и Алексей Гуськов в сопровождении Московского джазового оркестра представят музыкально-документальный спектакль «Джаз от первого лица».
1, 2 октября, 19:00, Театр эстрады.
«Музыка нашего времени» 6+
В Рахманиновском зале Московской консерватории стартует Фестиваль вокальной камерной музыки современных композиторов «Музыка нашего времени». Откроется он концертом-посвящением Марине Цветаевой. В программе вокальные циклы Анны Кузьминой и Светланы Нестеровой на стихи великой русской поэтессы, моноопера Дмитрия Суворова «Марина», написанная на тексты из дневниковых записей Цветаевой. Солисты — артисты ГАБТ и Мариинки: Алина Черташ, Екатерина Семенова, Екатерина Ферзба, Пелагея Куренная, Елизавета Бокова. Одна из ключевых миссий проекта — продвигать творчество современных композиторов и знакомить с ним слушателей, именно поэтому в рамках цикла часто проходят мировые премьеры.
28 сентября, 19:00, Московская консерватория, Рахманиновский зал.
Владимир Спиваков. Концерт на бис 6+
22-й сезон в Светлановском зале откроется грандиозным Юбилейным концертом Владимира Спивакова — всемирно почитаемого музыканта и общественного деятеля. Свой день рождения маэстро отметит на сцене в компании друзей — корифеев мирового музыкального искусства. Среди них — Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев. В концерте участвуют два коллектива, созданные и возглавляемые Спиваковым, — «Виртуозы Москвы» и Национальный филармонический оркестр России.
29 сентября, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал.
«Уважаемые граждане». К 130-летию Михаила Зощенко 6+
Музыкально-литературный вечер по произведениям Михаила Зощенко. Артист театра и кино Владимир Кошевой представит программу из его лучших юмористических рассказов: «Аристократка», «Приключения обезьяны», «Рассказ о Ленине», «Мелкий случай из личной жизни» и многие другие. Между рассказами прозвучат воспоминания Зощенко о себе самом под музыкальные композиции Максима Мещерякова.
27 сентября, 19:00, КЦ «Зарядье», Малый зал.
Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева 0+
Концерт-праздник. Поклонники зажигательных танцев оценят новую программу ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Основатель коллектива танцевал на сцене Большого театра, там же осуществлял свои первые постановки — спектакли новаторские, яркие, следовавшие традициям и вступавшие с ними в живой диалог. Но главным делом Игоря Моисеева стал народный танец, поразивший его своей первозданностью, подлинностью, стихийной красотой. На сочетании строгих правил классического балета с элементами фольклора, бытовавшего в исторической памяти и передававшегося из поколения в поколение, и родился особый жанр хореографического искусства — народно-сценический танец.
27 сентября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Твоё Величество — Политехнический!» 12+
Экскурсия по музейной архитектуре Политехнического музея, который остается одним из старейших и крупнейших научно-технических музеев мира. Отдельного внимания заслуживает его историческое здание на Лубянке. Во-первых, тем, что оно больше 150 лет назад было спроектировано именно для музея — и в этом его зодчие были первопроходцами. Во-вторых, его создавали разные архитекторы в течение 30 лет. В-третьих, в нём смешаны эпохи и стили. Его интересно рассматривать в целом и подетально, особенно сейчас, когда фасад полностью отреставрирован. По пятницам и субботам в 19:00 архитектор, экскурсовод Политехнического музея Ирина Аитова приглашает всех желающих на прогулку вокруг здания музея.
28 сентября, 19:00, возле здания Политехнического музея на Лубянской площади.
FERRUM-24 18+
Первый кинофестиваль FERRUM направлен на возрождение уважения к собственной культуре и ее великим традициям, на продвижение истинных ценностей и формирование актуального образа будущего. Это событие станет началом организации нового культурного кластера на юге России. В рамках программ пройдут показы отечественных картин, выступления прославленных деятелей искусства, а также концерты и творческие вечера. 26 сентября в Доме культуры имени Пускепалиса состоится киноконцерт-открытие «Лучше гор могут быть только горы», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. 27 и 28 сентября на центральной площади концерты известных российских исполнителей: проект «ГОРШЕНЕВ», Сергей Бобунец и группа «Смысловые Галлюцинации».
С 26 по 29 сентября, Железноводск.
«Белая» 18+
К 15-летию фестиваля Sensation люди, одетые в белое, снова соберутся вместе, чтобы отправиться в незабываемое путешествие во времени. В эту ночь прозвучат главные треки и вспомнятся самые яркие моменты громкого танцевального события в формате электронной музыки. Это реинкарнация известного шоу, новая глава истории, и называется она просто: «БЕЛАЯ».
На фестивале выступят артисты, которые были частью Sensation в разные годы: Swanky Tunes, Shapov, Alexey Romeo, Meg\Nerak, Feel, Alexey Izotov, а также два легендарных зарубежных гостя, чьи имена держатся в секрете до самого начала шоу. На две ночи дворец спорта «Юбилейный» превратится в самый большой ночной клуб планеты — ледовая арена, фойе и уличная территория станут единым интерактивным пространством для петербуржцев и гостей культурной столицы.
27 и 28 сентября, СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург).
«Какао в каждый дом» 16+
В Москве приготовят самую большую кружку какао. Всех любителей напитка ждёт тёплый сюрприз от телеканала «viju TV1000 новелла». На их глазах приготовят 100 литров какао. Каждый сможет угоститься напитком-рекордсменом. А представители «Книги рекордов России» зафиксируют выдающийся результат. Также гости смогут принять участие в мастер-классах по росписи кружек и украшению печенья. Можно будет попробовать свои силы в кулинарном поединке — создать собственный оригинальный рецепт какао. А на стриминговом сервисе viju можно увидеть новые серии португальского сериала «Какао», ставшего хитом в Европе и Латинской Америке.
28 сентября, с 15:00, парк культуры и отдыха «Красная Пресня».
«Живой Завтрак с Бригадой У» 12+
Ведущие популярного утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс» Вэл и Вики раскачают самый большой ночной клуб столицы — VK Stadium. С 7:00 зрителей и радиослушателей ждут выступления топовых российских и иностранных артистов. Свои хиты исполнят «Моя Мишель», PIZZA, Artik&Asti, Chris Yank, Sheba, Swanky Tunes, а также специальный гость — диджей из Румынии Edward Maya. Вход бесплатный. Утро будет бодрым и вкусным, ведь для гостей «Живого Завтрака» «Европа Плюс» приготовит тысячи литров ароматного кофе, чая и целую тонну сэндвичей и круассанов. Кроме того, радиостанция исполнит мечту одного из зрителей и отправит его в Стамбул на концерт Thirty Seconds to Mars.
27 сентября, 7:00, VK Stadium.
VII Большой Детский фестиваль 6+
Впервые фестиваль пройдет одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. В течение двух месяцев для детей и подростков будут представлены 48 спектаклей, 31 фильм и мультфильм, пройдут презентации 24 книг. Лучшие работы были отобраны экспертами во главе с художественным руководителем фестиваля Сергеем Безруковым из более чем 500 заявок со всей России и зарубежных стран. Фестиваль откроется 28 сентября на сцене Московского театра мюзикла спектаклем «Мамонтенок». В дальнейшем события пройдут в Московском Губернском театре, Театре кукол имени С. В. Образцова, Театре им. Моссовета, РАМТе, Московском Открытом театре кукол и на других площадках.
С 28 сентября по 15 ноября, Москва и Санкт-Петербург.
Книжная ярмарка в ГМИИ имени Пушкина 0+
В течение трех дней посетители смогут приобрести выставочные каталоги, редкие издания по истории искусства и нумизматике, детские книги, а также сувениры и аксессуары по доступным ценам. Специально для гостей ярмарки ГМИИ им. А. С. Пушкина представит каталоги прошедших выставок, среди которых — «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством», «Испанская коллекция. Из собраний российских музеев», «Образы Испании. Русское искусство
ГМИИ им. А. С. Пушкина представит на ярмарке не только печатные издания, но и сувенирную продукцию по прошедшим в музее выставкам «Испанская коллекция. Из собраний российских музеев», «Образы Испании. Русское искусство