Культурная неделя: выбор «Известий»

Экскурсия по музейной архитектуре Политехнического музея, который остается одним из старейших и крупнейших научно-технических музеев мира. Отдельного внимания заслуживает его историческое здание на Лубянке. Во-первых, тем, что оно больше 150 лет назад было спроектировано именно для музея — и в этом его зодчие были первопроходцами. Во-вторых, его создавали разные архитекторы в течение 30 лет. В-третьих, в нём смешаны эпохи и стили. Его интересно рассматривать в целом и подетально, особенно сейчас, когда фасад полностью отреставрирован. По пятницам и субботам в 19:00 архитектор, экскурсовод Политехнического музея Ирина Аитова приглашает всех желающих на прогулку вокруг здания музея.