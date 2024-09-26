Сцены и вопросы: что ждет театры Сатиры и Виктюка при новом руководстве

— Прежний худрук Сергей Газаров снял маски, и повесили две из четырех в углу во дворе «Аквариуме», — рассказал «Известиям» заслуженный артист России Юрий Нифонтов. — Кто ему дал право перекрасить коридор театра в красный цвет? Сделать из своего кабинета, в котором до него сидел Плучек, Ширвиндт, лофт? Нельзя в чужой монастырь со своим уставом. Сейчас всё вернули к первоначальному облику. Евгений Владимирович (Герасимов) — щукинец. А 80% артистов в Театре сатиры — выпускники Щукинского театрального института. И культура, заложенная педагогами этой школы, это — не просто так. Что будет дальше? Посмотрим.