Сцены и вопросы: что ждет театры Сатиры и Виктюка при новом руководстве

Константин Богомолов может заменить большую часть спектаклей в бывшем Театре Романа Виктюка, собирается ставить мюзиклы и детские сказки. А Евгений Герасимов готовится с размахом отметить 100-летие Театра сатиры и обещает обеспечить работой 150 человек труппы. Два худрука, недавно получившие в управление по второму учреждению, огласили свои планы на новый сезон. «Известия» оценили масштаб перемен.
Народный артист России Евгений Герасимов раньше возглавлял только Театр на Малой Ордынке, но аккурат к 100-летию Театра сатиры получил под свое руководство и эту прославленную труппу.
Главное предстоящее событие — вековой юбилей. Праздновать его начнут 1 октября, в день основания труппы. Зрителей ждут на премьере спектакля «Планета Ширвиндт». А 1 декабря состоится масштабное гала-представление Виктора Крамера «Век сатиры или театральное безумство в сердце Москвы», которое проведет зрителя по страницам истории легендарной сатиры. Спустя 20 лет отремонтировали сцену, вернули на фасад исторические маски, олицетворяющие четыре жанра.
— Прежний худрук Сергей Газаров снял маски, и повесили две из четырех в углу во дворе «Аквариуме», — рассказал «Известиям» заслуженный артист России Юрий Нифонтов. — Кто ему дал право перекрасить коридор театра в красный цвет? Сделать из своего кабинета, в котором до него сидел Плучек, Ширвиндт, лофт? Нельзя в чужой монастырь со своим уставом. Сейчас всё вернули к первоначальному облику. Евгений Владимирович (Герасимов) — щукинец. А 80% артистов в Театре сатиры — выпускники Щукинского театрального института. И культура, заложенная педагогами этой школы, это — не просто так. Что будет дальше? Посмотрим.
Театр получил нескольких крупных партнеров, один из которых, например, выделил средства на постановку на Основной сцене спектакля «Игроки» режиссера Альберта Хасиева. А на сцене учебного театра ГИТИСа народный артист России Юрий Васильев ставит спектакль «Москва с точки зрения». Так называлась первая постановка Театра сатиры, на которую пришли зрители именно в это здание в Большом Гнездниковском переулке 1 октября 1924 года. Спектакль Юрия Васильева покажут в полночь 1 декабря в метро. Там же состоится запуск брендированного вагона.
В планах театра выпуск еще шести спектаклей. Евгений Закиров работает над «Чистым понедельником». «В бой идут одни старики» появится в афише к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Некогда хитом Сатиры был музыкальный спектакль «Проснись и пой!». Вернуть его в репертуар собирался Александр Ширвиндт. И вот песни из любимой постановки вновь прозвучат со сцены театра. В планах также сатирическая комедия «Корабль дураков», спектакль «Мусорный король» и музыкальная сказка «Бонжур, месье Перро!».
Как рассказал «Известиям» худрук, изменения могут коснуться и имеющегося репертуара.
— Будем рассматривать, возможно, что-то устарело или некоторые артисты, к сожалению, перестали играть, уехали на съемки, а второй состав не всегда адекватно воспринимается зрителем, — поделился Евгений Герасимов с «Известиями». — Если нет возможности обновить спектакль, то он уйдет. Пока ничего из репертуара не убрал, но в планах есть. Бессмысленно брать новых артистов в труппу, которая насчитывает более 150 человек.
Как признался худрук, он не исключает, что пригласит на какие-то роли медийных артистов. Еще один болезненный вопрос для коллектива, будет ли слияние Сатиры с другим коллективом Евгения Герасимова — Театром на Малой Ордынке. Ведь прежний руководитель Сергей Газаров уже присоединил к прославленной труппе Театр Джигарханяна, которым до назначения руководил.
— Ни в коем случае, — уверил Герасимов. — Это разные театры, с разным репертуаром. С моей точки зрения, присоединение Театра Джигарханяна было ошибкой, но уж что есть, то есть. Для меня все артисты одинаковые. Я должен каждому дать работу, что я и делаю.
Также худрук сообщил, что труппа будет работать над специальными проектами для новых российских регионов. Кроме того, на Котельнической набережной будет установлена мемориальная доска Александра Анатольевича Ширвиндта.
Евгений Герасимов огласил свои планы 24 сентября, а уже на следующий день карты раскрыл Константин Богомолов, точно так же возглавляющий сейчас сразу два учреждения — Театр на Бронной и бывший Театр Романа Виктюка, переименованный новым худруком в Театр-сцену «Мельников». Сам Богомолов сейчас репетирует «Заговор чувств» по Юрию Олеше, который планирует выпустить до конца календарного года, и думает о постановке «Сирано де Бержерака» Эдмона Ростана. Молодой режиссер Андрей Пронькин выпустит спектакль «Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе Михаила Булгакова, а Елизавета Дороничева из Петербурга будет репетировать спектакль «Дети солнца» по Максиму Горькому. Еще ожидается два мюзикла — «Свинарка и пастух» Кирилла Вытоптова и «Летучая мышь» Айдара Заббарова.
К юбилею Победы готовится проект «А зори здесь тихие» Антона Оконешникова, а в июле планируется «Отелло» по трагедии Шекспира. Среди новинок для юной аудитории — музыкальная «Хозяйка медной горы», которую можно будет смотреть и взрослым, и детям, и детская сказка «Чиполлино».
Говоря возможном сотрудничестве двух возглавляемых им коллективов, Богомолов отметил неизбежность ситуации, когда многие актеры «Мельникова» окажутся на сцене Театра на Бронной точно так же, как актеры последнего внезапно обнаружатся на подмостках «Мельникова».
На вопрос, каким именно будет новый театр после смены названия и концепции, Богомолов ответил обтекаемо: «90% спектаклей, которые были в театре Романа Григорьевича, были созданы в его эстетике. Он и сам был пиком этой эстетики. С его уходом она не может поддерживаться на том же уровне напряжения и художественности. Поэтому это пространство будет меняться».
По его словам, там будет и психологический театр, и развлекательный комедийный, и условный, и поэтический, и трагедийный, каким он был в эстетике Виктюка. При этом он отметил, что будет прислушиваться и к себе, и к зрителю, и к самому пространству.
На сайте будет функционировать раздел «Архив Театра Виктюка», где можно будет посмотреть информацию о его классических спектаклях, а также фото и видео. В конце октября планируется последний спектакль Виктюка «Отравленная туника», а в конце года будет открытие его мемориальной доски. Многие спектакли, которые ставил покойный худрук, будут поддерживаться, а некоторые уйдут из репертуара — в частности, знаменитые «Служанки» по Жану Жене, которые, видимо, продолжат свое существование на других сценах страны (по словам Богомолова, нашлись продюсеры, которым были переданы права на его постановку). Также на новом сайте отсутствуют «Дон Жуан» и «Саломея».
Визуальным символом перемен стал новый фирменный стиль бывшего Театра Романа Виктюка. На экране был показан дизайн программок, афиш, футболок и бейсболок с логотипом театра, похожим на солнечные лучи или половину шестеренки.
Главное, конечно, не кепки, не чехлы для телефонов и даже не спички, а спектакли, считает новый худрук. Хотя, отмечает он, творчески поджигать пространство нужно.