Криптоэксперт Кричевский: Hamster Kombat сделает миллионерами лишь ее создателей

Даже преданные фанаты, которые выполняли все задания в игре и к моменту снапшота имели около 10 млн прибыли в час, получили не более 6 000 HMSTR. То есть, при текущем курсе токена на криптобиржах в $0,01 им светит не более $60 (примерно 5,5 тыс. рублей по курсу на 25 сентября 2024 года). Особенно скромным данный заработок кажется на фоне наград в предыдущих играх с похожей механикой — в Notcoin, Dogs и Catizen некоторые смогли заработать тысячи и даже десятки тысяч долларов.