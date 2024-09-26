Звезда в гневе. Учёные рассказывают, чего нам ждать от вспышек Солнца

Но бывают странности. Например, обычно чем крупнее пятно, тем мощнее вспышка. Это используется в том числе для прогноза. Если мы видим много крупных областей, значит, стоит ожидать сильных вспышек. Но в последнее время всё чаще происходит наоборот. Так, 14 сентября на Солнце был очень мощный взрыв, который классифицирован как X4.5. С ­2017-го было лишь 4 более крупных события. Но область, где этот взрыв произошёл, имела совсем небольшие размеры. Даже непонятно, как там накопилось столько энергии.