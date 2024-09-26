Звезда в гневе. Учёные рассказывают, чего нам ждать от вспышек Солнца

Кто-то любуется полярными сияниями, которые в этом году добрались до южных широт, а кто-то с утра до вечера страдает от головных болей. И всё из-за магнитных бурь, вызванных активностью Солнца.
Звезда переживает середину своего очередного цикла, выходя на пик активности. О причудах её поведения «АиФ» рассказывает завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.
Пятна и взрывы.
Дмитрий Писаренко, «АиФ»: Сергей, это правда, что недавно на Солнце произошёл какой-то странный взрыв?
Сергей Богачёв: И да и нет. Взрывы (или вспышки) происходят на нём постоянно, то есть это обычные, хотя и исключительно мощные явления. Их источник — солнечные пятна. Плазма во время такого взрыва нагревается до десятков миллионов градусов и часто выбрасывается в космос — в пространство вылетают миллиарды тонн раскалённого вещества. Так как плазма летит во всех направлениях, то может добраться и до Земли, воздействуя на её магнитное поле и вызывая магнитные бури.
Но бывают странности. Например, обычно чем крупнее пятно, тем мощнее вспышка. Это используется в том числе для прогноза. Если мы видим много крупных областей, значит, стоит ожидать сильных вспышек. Но в последнее время всё чаще происходит наоборот. Так, 14 сентября на Солнце был очень мощный взрыв, который классифицирован как X4.5. С 2017-го было лишь 4 более крупных события. Но область, где этот взрыв произошёл, имела совсем небольшие размеры. Даже непонятно, как там накопилось столько энергии.
И наоборот — месяц назад на Солнце наблюдались гигантские пятна, но при этом ни одной мощной вспышки не было. То есть да, сюрпризов много.
— Солнце ведёт себя странно именно в этом цикле?
— В истории было несколько очень необычных циклов, которые выбивались из общего ряда. Текущий не единственный, но он действительно один из самых странных. Многое не укладывается в прогнозы. Перед началом цикла было опрошено 50 научных групп по всему миру и сформирован коллективный прогноз: чего ждать? Предсказывалось, что индекс солнечной активности (это параметр, которым характеризуется сила циклов) в максимуме будет равен 110. А по факту мы уже достигли уровня 215, и многие учёные считают, что это ещё не предел.
Загадкой для науки остаётся механизм солнечных вспышек и выбросов массы. Хотя мы многое знаем, но всё ещё не можем предсказать, когда и где произойдёт очередная вспышка и насколько сильной будет. Правда, примерно 75% магнитных бурь предсказываются.
Наибольший же вопрос представляет солнечный цикл. Мы видим, что каждые 11 лет число пятен на Солнце увеличивается от почти нуля до нескольких сотен, а затем снова уменьшается. Но как точно это работает, мы не понимаем. Есть общие представления, но нет моделей, которые достоверно предсказывали бы уровень солнечной активности хотя бы на несколько лет вперёд.
Два дня до катаклизма.
— Считается, что сильнейшая в истории магнитная буря произошла в 1859 году. Она известна как «событие Кэррингтона». Тогда человечество отделалось сбоями в работе телеграфа. Случись такое сейчас, это вызовет коллапс энергосетей по всему миру. Насколько это вероятно?
— «Событие Кэррингтона» никак не было измерено, поэтому судить о его реальной силе трудно. Но оно точно не являлось самой мощной магнитной бурей в истории. Исследования ледяных кернов из Антарктики, а также колец деревьев показывают, что в 774 году произошёл такой сильный геомагнитный шторм, что оставил следы по всей планете. Ещё более мощная буря была 6 тыс. лет назад.
В ХХ веке сильнейшая буря случилась, судя по всему, в 1921 году. С тех пор уже более века ничего подобного не происходило, но, конечно, может произойти в любой момент. Это чем-то похоже на падения гигантских метеоритов. За последние 100 лет они с Землёй не сталкивались, но мы точно знаем, что ранее был Тунгусский метеорит, а в истории бывали и такие камни, что вызывали массовые вымирания наподобие гибели динозавров.
— И что делать? Защита есть?
— Солнечная вспышка, даже гигантская, не может уничтожить биосферу. То, что жизнь ещё существует, тому доказательство. Но приятного мало. Помимо резкого усиления радиации опасны климатические изменения — мощное солнечное событие может уничтожить парниковые газы и нарушить температурный баланс.
Ну и, конечно, непонятно, сможет ли это выдержать техносфера, особенно спутники. Ни одна супервспышка в современную космическую эру не происходила. Поэтому тут много сценариев — от «как-нибудь обойдётся» до катаклизмов планетарного масштаба.
Современный прогноз на вспышки и бури даётся примерно за 2 дня. Это тот срок, за который мы узнаём о супервспышке. Глобально в этой ситуации сделать почти ничего невозможно, так что стоит воспринимать такие угрозы философски. У человечества нет средств им воспрепятствовать.
Но подобные события происходят раз в десятки тысяч лет, а может, и реже. Так что будем надеяться на лучшее.