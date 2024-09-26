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Трихолог назвала факторы появления седины

Трихолог, дерматолог, косметолог Татьяна Егорова назвала факторы появления седины. Об этом она рассказала в интервью изданию «Аргументы и Факты» (АиФ).

По ее словам, появление седины обусловлено генетическим фактором и замедлить ее развитие нельзя. «Понять, насколько рано вам грозит седина, несложно — достаточно посмотреть на маму и бабушку», — отметила эксперт.

Кроме того, некоторые факторы могут ускорить развитие седины. В частности, уточнила Егорова, этому может способствовать очень мощный и длительный стресс.

здоровье