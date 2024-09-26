Школьникам посоветовали уже сейчас готовиться к ЕГЭ по русскому и литературе

«Готовиться к ЕГЭ, конечно, не нужно с 7-го класса, но решать подобные тесты и повторять знания стоит уже в 10-м классе — именно тогда хорошо бы определиться, какие профильные предметы будут сдаваться в 11-м классе. Если начать подготовку в 10-м классе, то в запасе будет два года — за это время можно в спокойном темпе отработать все задания экзамена. Когда ребенок весь 10-й и начало 11-го класса отдыхает, это чревато тем, что к экзаменам он придет морально и физически уставшим, выгоревшим и полностью потерявшим интерес к учебе», — объяснил он.