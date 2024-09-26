Названы продукты, от которых стоит отказаться во время простуды

«Еда во время болезни должна быть простой, полезной и легко усваиваемой, содержать белки, углеводы и немного полезных жиров. Предпочтительны такие способы приготовления, как варка, запекание, тушение и приготовление на пару. Чем мягче и более гомогенная пища, тем легче она будет перевариваться. Бульоны, супы, каши и хорошо проваренное мясо лучше всего подходят в первые дни болезни. По мере улучшения состояния можно постепенно возвращаться к обычному питанию», — добавила специалист.