Дальний Восток будет прирастать новыми комфортными и удобными для жизни городами

— Вредная мысль — думать о том, чем будут заниматься люди в новых городах. Это рудименты старых подходов. Как развивалась Россия? Строилось производство вокруг каких-то месторождений. А в XXI веке так не работает. Нам нужно думать о том, где людям будет комфортно жить. И они сами уже принесут экономику, — высказался спикер.