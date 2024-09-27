Дальний Восток будет прирастать новыми комфортными и удобными для жизни городами

Лишь десять процентов дальневосточных городов имеют население свыше 100 тысяч человек. Построенные в советские времена населенные пункты не отличаются особым комфортом для жизни, и отчасти это является причиной миграции дальневосточников в центр России и за пределы страны. Изменят ли картину возводимые современные кварталы в столицах регионов и новые города, обсудили участники ВЭФ-2024.
Сейчас на Сахалине строится футуристический Экополис, а между Владивостоком и Артемом в Приморском крае реализуют масштабный проект по созданию города Спутника. Даже в холодной Якутии собираются возводить современное село Микрополис. Вдобавок реализация мастер-планов должна полностью преобразовать облик крупных городов Дальнего Востока.
По мнению экспертов, если создать благоприятные условия, то можно не только сохранить население и вернуть тех, кто уехал, но и привлечь новых жителей.
Принципы градостроительства.
Будущие города и современные микрорайоны должны стать в первую очередь точками притяжения, центрами демографического развития и эталонной средой для семей с детьми, поддержки рождаемости и многодетности. Для реализации этих проектов нужны перемены в градостроительстве, экономике и самой философии жизни.
Жанна Кадылева, директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив, привела в качестве примеров новые города Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Изучая зарубежный опыт, в агентстве выявили принципы их формирования.
В первую очередь это технологичность и экологичность. Современные решения позволяют строить комфортные для жизни города, которые могут не только не наносить вред окружающей среде, но и способны сами производить чистую воду, воздух, зеленую энергию.
А главное — в новых городах важно создать особые условия для семейных людей.
— У нас будут большие семьи, когда появятся четкий образ будущего страны и пространство для комфортного проживания, — считает Жанна Кадылева.
И все это должно сопровождаться дифференцированной экономикой с активным участием частных инвесторов.
Современные технологии позволяют строить комфортные для жизни города, которые могут не только не наносить вред окружающей среде, но и способны сами производить чистую воду, воздух, зеленую энергиюЛетающий Экополис.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, каким видит новый город Экополис. Реализация масштабного проекта началась в Корсаковском районе в июле этого года. Глава региона, в молодости участвовавший в строительстве жилого квартала возле закрытого города атомщиков Сарова в Нижегородской области, считает, что многое зависит от людей, которые имеют намерение жить в одном пространстве.
— Города — это люди, а не дома и улицы, не автобусы и даже не социальные объекты. Саров был городом, где во времена СССР создали все условия для того, чтобы жители могли заниматься любимым делом, развиваться и расти, — сказал Валерий Лимаренко.
По его словам, в Экополисе, расположенном на берегу океана, станут жить именно такие увлеченные пассионарии. Они будут заняты в конструировании и сборке беспилотных летательных аппаратов, производстве водорода, морской логистике, рыболовстве.
Конкуренция за жителей.
Генеральный директор, ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев имеет несколько иное видение того, какими должны быть современные города.
— Вредная мысль — думать о том, чем будут заниматься люди в новых городах. Это рудименты старых подходов. Как развивалась Россия? Строилось производство вокруг каких-то месторождений. А в XXI веке так не работает. Нам нужно думать о том, где людям будет комфортно жить. И они сами уже принесут экономику, — высказался спикер.
По его мнению, современный город — это прежде всего общественное благо в виде парков, скверов, городского транспорта. Поэтому бизнесу надо кооперироваться с муниципальной и региональной властями.
Идея города-спутника Владивостока была заложена еще в советские годы, спустя 40 лет появились условия для реализации этой задумки. И новая агломерация, спроектированная Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства (Санкт-Петербург), переведет столицу ДФО в новое качество.
— В реалиях нашей экономики миллионы людей работают свободно, через интернет. Они не должны жить на окраинах мегаполисов. Создание с нуля агломераций, населенных пунктов, небольших комплексно продуманных городов, где предлагается больший периметр социальных услуг, — перспективное направление, которое будет только развиваться. Это отработано и в мастер-планах новых городов, — подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.