Почему плитка «кабанчик» так называется?

«Кабанчиком» называют прямоугольную керамическую глазурованную плитку, имитирующую кирпич. Но в отличие от обычного кирпича у «кабанчика» более вытянутая форма и скошенные края, а также более легкий вес и дешевле цена.
Для каких целей используют плитку «кабанчик»?
У плитки «кабанчик» есть несколько типовых размеров: 75×150 мм; 100×200 мм; 150×300 мм. Чаще всего ее используют в домашнем ремонте для облицовки ванных комнат и санузлов, а также кухонных фартуков, реже на полу. Самый популярный цвет — белый (глянцевый или матовый).
Как ее укладывают?
Плитку укладывают на сухую, ровную и обезжиренную поверхность. Обычно вразбежку или со смещением — по принципу кирпичной кладки. Это самый популярный способ, когда в первом ряду плитки идут стык в стык, а во втором укладывается не с начала верхней плитки, а середины. Есть еще штабельная кладка без смещения. Плитка выкладывается горизонтально, одна над другой.
Те, кто любит отступить от классики, выбирают укладку вертикальную со смещением и без, «елочкой», т. е. под углом, как на паркете, или комбинированную. Для более интересного визуального эффекта можно использовать цветную затирку.
Почему у плитки «звериное» название?
Свое необычное название плитка «кабанчик» получила из-за способа производства. Заготовка такой плитки покрывалась с двух сторон глазурью. Когда ее разбивали, то болванка раскалывалась на две плитки. С внешней стороны — гладкая, а с внутренней — шероховатая. Чтобы плитка легко и ровно разделялась, на торцах заготовки были сделаны два сквозных отверстия. Именно благодаря им плитку прозвали в народе «кабанчик», так как отверстия напоминали свиной пятачок.
Считается, что впервые подобную плитку использовали еще в античные времена. С открытием фабрик в конце XIX-ХХ веков такой плиткой облицовывали фасады зданий и метро, а со временем «кабанчик» стал одной из самых популярных плиток для дизайнерского оформления жилых помещений по всему миру.
Источники:
https://dzen.ru.
https://www.houzz.ru.