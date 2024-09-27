Почему плитка «кабанчик» так называется?

Свое необычное название плитка «кабанчик» получила из-за способа производства. Заготовка такой плитки покрывалась с двух сторон глазурью. Когда ее разбивали, то болванка раскалывалась на две плитки. С внешней стороны — гладкая, а с внутренней — шероховатая. Чтобы плитка легко и ровно разделялась, на торцах заготовки были сделаны два сквозных отверстия. Именно благодаря им плитку прозвали в народе «кабанчик», так как отверстия напоминали свиной пятачок.