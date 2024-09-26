Раскрыто необычное поведение двойной звезды

Для изучения изменений этого сверхорбитального периода астрономы анализировали данные, собранные с 1987 по 2023 годы с использованием пяти различных телескопов. В ходе исследования они обнаружили значительное уменьшение периода с 171 до 167 дней. Изменения могли произойти резко или постепенно со скоростью около −0,000358 дня в день.