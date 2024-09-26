Взгляд на будущее Узбекистана. Как искусственный интеллект меняет рынок недвижимости

Руководитель площадки недвижимости Realting.uz Андрей Садыков рассказал о том, как ИИ внедряется в сферу недвижимости Узбекистана, какие перспективы открываются для риелторов и покупателей, а также о новых инструментах для автоматизации рутинных задач агентов.
Как ИИ уже сегодня улучшает работу?
Внедрение ИИ в сферу недвижимости позволяет решать многие задачи, которые ранее были связаны с долгим поиском, анализом данных и человеческими ошибками. Одним из главных преимуществ использования ИИ является его способность обрабатывать огромные объемы информации в реальном времени.
«Представьте, что агенту недвижимости раньше нужно было вручную просматривать десятки объявлений, чтобы найти актуальные предложения для клиента. ИИ-системы могут сделать это за секунды, сравнив сотни параметров и предложив только те объекты, которые максимально соответствуют запросам клиента», — делится Андрей Садыков.
Кроме того, ИИ помогает агентам и покупателям получать точные и актуальные данные о рынке недвижимости. Это особенно важно в условиях активного роста городов, таких как Ташкент или Самарканд, где предложение объектов постоянно меняется. «ИИ способен анализировать динамику цен, предлагать прогнозы и даже определять оптимальное время для покупки или продажи недвижимости», — отмечает эксперт.
Систематизация и обработка данных
Одна из ключевых функций ИИ в сфере недвижимости — это обработка данных. В условиях Узбекистана, где информация о недвижимости может быть разрозненной и не всегда доступной, ИИ помогает систематизировать данные, устраняя дублирующиеся объявления и собирая актуальные сведения об объектах.
«Когда рынок становится насыщенным, и каждый день появляются новые объекты, важна скорость реакции на изменения», — объясняет Андрей Садыков. «ИИ позволяет агентам не тратить время на рутинные задачи, такие как проверка и верификация информации. В итоге, это помогает сосредоточиться на более важных аспектах, например, на работе с клиентами».
Интересно, что ИИ может не только искать данные, но и предлагать рекомендации на основе предпочтений клиентов. Благодаря анализу их запросов, ИИ-системы помогают находить объекты, которые могут заинтересовать покупателей, даже если они сами еще не осознали свои потребности.
Прозрачность рынка и новые возможности
Одной из главных проблем, с которой сталкиваются покупатели недвижимости в Узбекистане, является недостаточная прозрачность информации. Внедрение ИИ помогает решить эту проблему, предоставляя доступ к проверенным данным о владельцах объектов, истории их продаж и состоянии рынка.
«ИИ не только ускоряет процесс, но и делает его более прозрачным для всех участников. Это создает атмосферу доверия, что особенно важно для иностранцев, желающих инвестировать в узбекскую недвижимость», — подчеркивает Садыков.
Не стоит забывать, что ИИ открывает двери для международного сотрудничества. В условиях глобализации узбекские агенты получают возможность заключать сделки с партнерами из других стран, что расширяет рынок и увеличивает количество клиентов.
«ИИ позволяет легко интегрироваться в международные рынки, предлагая иностранным инвесторам доступ к нашему рынку недвижимости. Это особенно важно в условиях активного экономического роста Узбекистана», — считает собеседник.
Внедрение искусственного интеллекта в рынок недвижимости Узбекистана — это не просто тренд, а необходимость для ускорения процессов, повышения прозрачности и улучшения клиентского опыта. ИИ помогает агентам и покупателям быстрее находить нужные объекты, анализировать рынок и заключать сделки. Безусловно, с такими технологиями рынок недвижимости станет более открытым, доступным и эффективным.