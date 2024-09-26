Взгляд на будущее Узбекистана. Как искусственный интеллект меняет рынок недвижимости

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Искусственный интеллект (ИИ) уже не является далеким будущим — это реальность, трансформирующая различные аспекты нашей жизни, включая рынок недвижимости. Сегодня ИИ-технологии значительно оптимизируют процессы, которые раньше занимали много времени и требовали человеческого труда. Эти изменения актуальны не только для крупных мировых рынков, таких как США или Китай, но и для таких стран, как Узбекистан.