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Константин Богомолов рассказал о планах Театра-сцены «Мельников»

Художественный руководитель Театра-сцены «Мельников» (в прошлом Театр Романа Виктюка) Константин Богомолов готовит ряд новых постановок. В планах «Заговор чувств» по Юрию Олеше, постановка «Сирано» по Эдмону Ростану, «Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе Михаила Булгакова. Кроме того, зрителей ждет мюзикл «Свинарка и пастух» режиссера Кирилла Вытоптова и музыкальный спектакль «Летучая мышь» Айдара Заббарова.
Источник: Известия

К юбилею Победы готовится проект «А зори здесь тихие» Антона Оконешникова, а в июле планируется «Отелло» по трагедии Шекспира. Среди новинок для юной аудитории — музыкальная «Хозяйка Медной горы», которую можно будет смотреть и взрослым, и детям, а также сказка «Чиполлино».

Говоря о возможном сотрудничестве двух возглавляемых им коллективов, Богомолов отметил неизбежность ситуации, когда многие актеры «Мельникова» окажутся на сцене Театра на Бронной, точно так же как актеры последнего внезапно обнаружатся на подмостках «Мельникова».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сцены и вопросы: что ждет театры Сатиры и Виктюка при новом руководстве.