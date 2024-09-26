Константин Богомолов рассказал о планах Театра-сцены «Мельников»

К юбилею Победы готовится проект «А зори здесь тихие» Антона Оконешникова, а в июле планируется «Отелло» по трагедии Шекспира. Среди новинок для юной аудитории — музыкальная «Хозяйка Медной горы», которую можно будет смотреть и взрослым, и детям, а также сказка «Чиполлино».