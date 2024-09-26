Константин Богомолов рассказал о планах Театра-сцены «Мельников»

К юбилею Победы готовится проект «А зори здесь тихие» Антона Оконешникова, а в июле планируется «Отелло» по трагедии Шекспира. Среди новинок для юной аудитории — музыкальная «Хозяйка Медной горы», которую можно будет смотреть и взрослым, и детям, а также сказка «Чиполлино».
Говоря о возможном сотрудничестве двух возглавляемых им коллективов, Богомолов отметил неизбежность ситуации, когда многие актеры «Мельникова» окажутся на сцене Театра на Бронной, точно так же как актеры последнего внезапно обнаружатся на подмостках «Мельникова».
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Сцены и вопросы: что ждет театры Сатиры и Виктюка при новом руководстве.