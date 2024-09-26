Верховный суд Беларуси признал «Полк Каліноўскага» террористической организацией

Верховный суд Беларуси признал экстремистское формирование «Полк імя Кастуся Каліноўскага» террористической организацией. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что в среду, 25 сентября 2024 года Верховным судом во время закрытого судебного заседания было рассмотрено дело по заявлению Генерального прокурора Беларуси, касающееся признания неформальной указанной организации с входящими в нее структурными подразделениями, террористической организацией, а также запрещение ее деятельности на территории Беларуси.
Подчеркивается, что решением Верховного суда заявление Генпрокурора было удовлетворено. Суд признал названную неформальную организацию террористической и запретил ее деятельность на территории страны.